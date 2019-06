Летящи чинии, Далай Лама, свастики и Брус Ли в новия клип на Гари Кларк Джуниър (видео)

Ако смятате света, в който живеем за доста налудничав, с Гари Кларк Джуниър сте на една вълна. Новият психоделичен клип към песента му "Got to Get Up" е изпълнен с всевъзможните символи на съвремието - от Мартин Лутър Кинг Дж., Боб Марли, Джон Ленън, Джеймс Браун, вдигнати юмруци и горящи кръстове до Далай Лама, Хитлер, свастики и китайски дракон, знака на илюминатите и летящите чинии.

Та ако се вдигнете да потанцувате на този як ритъм, знайте, че парчето е призив за единение. Хората да се вдигнат заедно по пътя към мира, с достойнство и с ясно съзнание за всичките тези изброени по-горе реалии.

Ману Викейра, който е режисьор на клипа заедно с Лаприсамата, го определя като „пътуване през историята, в което мощната енергия на Got To Get Up кара хората да се съберат заедно с гордост срещу различните форми на потисничество."