Заплатите в Сърбия скочиха с над 30% за 7 години

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Хороскоп за Овен Професионалните ви занимания ще преобладават през по-голямата част на деня, но няма да пренебрегнете и нещата, които ви касаят лично. Макар и с повече усилия, ще постигнете желаното, стига да не се поддадете на провокативни мисли и настроения, различни от намеренията ви. Приемате решенията на близките си, дори те да са различни от очакванията ви. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Обща бизнес-идея ще ви сближи с хора, чиито интереси са близки до вашите. Разбирателството в семейство ви помага пълноценно да разгърнете професионалните си умения. Безработните ще имат шанс да се срещнат с бъдещите си работодатели или сами да започнат свой бизнес. В романтично настроение ще прекарате вечерта си. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци С умението си проникновено да вниквате в нещата, да разбирате чуждата болка и да откликвате на нуждите им се превръщате в търсени и предпочитани партньори. Осланяйте се на разума и прагматизма при вземане на решения. В личен план са възможни непредвидени ситуации, които да помрачат настроението ви. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Хубав ден, наситен с емоции и приятни изживявания. Семейните ви отношения са леко напрегнати, за което вина имате и вие. Не бъдете раздразнителни и критично настроени. Дайте право и на другата страна да има свое мнение. Много често тя се оказва права. С приятели ще започнете печеливш бизнес. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Промени и осъществяване на желания, такива са перспективите пред част от вас. Има кой да се погрижи за душевният ви уют, а и не само за него. С нов тласък на енергия и вяра ще се устремите към нови предизвикателства. Това ще ви направи по-щедри към консервативно настроените около вас. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Програмата ви за деня е запълнена, но може да настъпи и промяна. Силното ви желание за изява ще ви подтикне към по-смели действия, но няма да съжалявате. Напротив. Ще се радвате на вниманието и интереса на хората около вас, и това ще ви кара да се чувствате добре. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Податливи сте на внушения и за щастие съдбата ще ви срещне с подходящия за вас човек. Под негово въздействие ще се захванете с перспективна задача, носеща ви удовлетвореност и самочувствие. Наясно сте, че застоят е вреден, каквото и да означава това. В семейството са възможни разногласия, но имате опит в подобни битки. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Ще се чувствате по-спокойни, ако дадете предимство на професионалните и семейни ангажименти и след тях помислите за себе си. Конкуренцията ви кара да не пренебрегвате нито за миг работата си, напротив. Не спирате да търсите нови начини за разнообразяване на услугите и организацията си, така, че да бъдете винаги актуални. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Днес ще прекарате достатъчно време сред любимите си хора, което ще ви даде възможност да си починете добре. Стойте настрана от въпроси, които само могат да обтегнат отношенията ви с околните. Подхождате с търпение към нещо важно, с което предотвратявате нежелателно развитие на нещата. Отпада ангажимент за вечерта, свързан с ваши близки. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Не се отказвайте от направено ви предложение, само защото ви звучи нестандартно. Всеки има нужда от разнообразие, затова се отдайте на авантюризъм и бъдете сигурни, че няма да съжалявате. Не се притеснявайте за работата си, през следващата седмица ще имате много възможности да се изявите. В личен план ще трябва да правите повече компромиси. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Ще ви занимават свои мисли и по-задълбочено ще търсите решението на проблема, който стои пред вас. За някои той е от личен характер: децата, партньора или родителите. Всички имат претенции към вас и това ви идва в повече. Желанието ви да се видите с конкретен човек ще се удовлетвори, разбира се по ваша инициатива. Виж подробна информация