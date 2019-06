Тръмп се срещнал с принца на китовете, светът във възторг

"Срещам се и говоря всеки ден с чужди правителства. Съвсем наскоро срещнах английската кралица, принца на китовете, британския премиер, френския президент и полския президент".

Странният "принц на китовете", който се появи в туита на Тръмп, всъщност е британският престолонаследник Чарлз, който е принц на Уелс. Титлата му беше "сменена" от Тръмп заради сгрешена буквена. На английски Уелс е Wales, а китове - whales.

Малко по-късно сбърканата титла бе заменена с правилно изписана, но потребителите на социалните мрежи вече се забавляваха с грешката. Вдъхновението им роди множество оригинални версии на срещата. В туита си жена даже предположи, че става дума за старозаветния пророк Йона, който е единственият обитател на кит... Друг иска хората да спрат да се забавляват с китове и да научат най-накрая, че Англия е във Великобритания. Има и версия, в която е играл червеният химикал по първоначалния текст, с всички останали грешки в него (най-долу).

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) June 13, 2019

"I DEMAND TO SPEAK TO THE PRINCE OF WHALES!" pic.twitter.com/gGrXNF6wa1 — Born Miserable (@bornmiserable) June 13, 2019

“The Prince of Whales and I have a lot in common, loads... tons. Tons.” #PrinceOfWhales pic.twitter.com/wcmxEaByl1 — The Elephant Trap (@ElephantTrap) June 14, 2019

Prince of Whales pic.twitter.com/PEw8O1wr58 — Patricia Barraclough 🥀 (@PMBarraclough) June 14, 2019

Happy Friday! We’re happy to be live and local broadcasting right from Gods Own Country ... Whales



Leigh and Claire 😉#Trump #PrinceofWhales pic.twitter.com/qo4zeWqONh — 96.4 FM The Wave (@964thewave) June 14, 2019

Royal Family finding out that Trump thinks Prince Charles is called #PrinceOfWhales pic.twitter.com/r2RaHb9UuS — Cheri1975 (@tinabop29) June 13, 2019