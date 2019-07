Tанцуващото какаду Сноубол изумява учените с нови движения (видео)

Сноубол възхити изследователите и широката общественост преди десетилетие, когато клатеше глава и мяташе крак в такт с песента на Backstreet Boys „Everybody“. Сега танцуващото какаду се завръща с цял нов набор от движения. А изследователите опитват да разберат как той ги научава.

За да разберат колко различни танцови движения изпълнява Сноубол, изследователите записват видео, докато му пускат популярните хитове от 80-те години „Girls Just Want to Have Fun“ и „Another One Bites the Dust“, в течение на общо 23 минути със собственика му в стаята.

Учените правят анализ на кадрите по кадър и наблюдават 14 нови движения. Вижте във видеото по-долу новия репертоар на Сноубол.

Учените твърдят, че Сноубол не е имал за цел да получи награда, а по-скоро танцува, само заради танцуването. Възможно е също птицата да танцува, за да се свърже по някакъв начин със своя собственик, но ще са необходими повече изследвания, за да се разбере дали е така.

Може би ще се изненадате от интереса на учените към танцовите умения на какадуто, но повявайте – заслужава си.

Екипът, който съобщава за своите открития в Current Biology, казва, че за да си цар на дансинга са необходими пет черти:

– имитация;

– запаметяване;

– внимание;

– тенденция за формиране на дългосрочни социални връзки;

– вокално обучение, способност за учене и имитиране на език.

Ще се съгласите, че са съществени качества. Последното е уникално за папагалите и хората, което може да обясни защо примати като маймуните не отговарят спонтанно с движения на музиката.