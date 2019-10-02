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ВиК-профилактика: Ето кога и къде ще бъде нарушено водоподаването в Асеновградско

Поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на ВиК – Пловдив, с нарушено водоподаване за ден ще са редица населени места в областта, включително в район Асеновград. Профилактиката е във връзка с работата при есенно-зимни условия, уточняват от дружеството.

Днес район в изолация до 14:00 ч. ще е кв. Долни Воден, а утре, 3 октомври, за времето от 09:00 до 16:00 ч., това ще е Горни Воден.

Ето и останалите места и времето, в което водоподаването там ще бъде нарушено:

Район в изолация

Време и място

Населено място

ПС Катуница

8 октомври, 09:00 - 15:00 ч.

Катуница

ПС 40-те извора

15 октомври, 09:00 - 14:00

Асеновград и Мулдава

ПС Патриарх Евтимово

30 октомври, 09:00 - 14:00

Патриарх Евтимиево и Златовръх

ПС Добростан (I и II стъпало)

22 октомври, 09:00 - 14:00

Добростан

ПС Яврово (стара)

9 октомври, 09:00 - 16:00

Яврово

ПС Жълт камък (стара и нова)

25 октомври, 09:00 - 16:00

Жълт камък

ПС Три Могили (I и II стъпало) и ПС Бор

26 октомври, 09:00 - 16:00

Три могили, Бор

ПС Орешец (стара)

22 октомври, 14:00 - 16:00

Орешец

ПС Лясково и ПС Добралък

23 октомври, 09:00 - 14:00

Добралък и Лясково

ПС Болярци

24 октомври, 09:00 - 14:00

Болярци

ПС Долнослав (стара и нова)

10 октомври, 09:00 - 14:00

Горнослав, Долнослав и Леново

ПС Новаково и хлораторно Тополово

5 ноември, 14:00 - 16:00

Новаково и Тополово

ПС Искра

5 ноември, 09:00 - 13:00

Искра

ПС Борово 1, ПС Борово 2

29 октомври, 09:00 - 15:00

Борово

ПС Червен и ПС Майката

31 октомври, 09:00 - 15:00

Червен

ПС Яврово (нова)

9 октомври, 09:00 - 15:00

Яврово

ПС Кабата

6 ноември, 09:00 - 15:00

Кабата

Източник: asenovgrad.net

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