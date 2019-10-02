ВиК-профилактика: Ето кога и къде ще бъде нарушено водоподаването в Асеновградско

Поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на ВиК – Пловдив, с нарушено водоподаване за ден ще са редица населени места в областта, включително в район Асеновград. Профилактиката е във връзка с работата при есенно-зимни условия, уточняват от дружеството.
Днес район в изолация до 14:00 ч. ще е кв. Долни Воден, а утре, 3 октомври, за времето от 09:00 до 16:00 ч., това ще е Горни Воден.
Ето и останалите места и времето, в което водоподаването там ще бъде нарушено:
|
Район в изолация
|
Време и място
|
Населено място
|
ПС Катуница
|
8 октомври, 09:00 - 15:00 ч.
|
Катуница
|
ПС 40-те извора
|
15 октомври, 09:00 - 14:00
|
Асеновград и Мулдава
|
ПС Патриарх Евтимово
|
30 октомври, 09:00 - 14:00
|
Патриарх Евтимиево и Златовръх
|
ПС Добростан (I и II стъпало)
|
22 октомври, 09:00 - 14:00
|
Добростан
|
ПС Яврово (стара)
|
9 октомври, 09:00 - 16:00
|
Яврово
|
ПС Жълт камък (стара и нова)
|
25 октомври, 09:00 - 16:00
|
Жълт камък
|
ПС Три Могили (I и II стъпало) и ПС Бор
|
26 октомври, 09:00 - 16:00
|
Три могили, Бор
|
ПС Орешец (стара)
|
22 октомври, 14:00 - 16:00
|
Орешец
|
ПС Лясково и ПС Добралък
|
23 октомври, 09:00 - 14:00
|
Добралък и Лясково
|
ПС Болярци
|
24 октомври, 09:00 - 14:00
|
Болярци
|
ПС Долнослав (стара и нова)
|
10 октомври, 09:00 - 14:00
|
Горнослав, Долнослав и Леново
|
ПС Новаково и хлораторно Тополово
|
5 ноември, 14:00 - 16:00
|
Новаково и Тополово
|
ПС Искра
|
5 ноември, 09:00 - 13:00
|
Искра
|
ПС Борово 1, ПС Борово 2
|
29 октомври, 09:00 - 15:00
|
Борово
|
ПС Червен и ПС Майката
|
31 октомври, 09:00 - 15:00
|
Червен
|
ПС Яврово (нова)
|
9 октомври, 09:00 - 15:00
|
Яврово
|
ПС Кабата
|
6 ноември, 09:00 - 15:00
|
Кабата