По-усмихната Коледа за сираци в Уганда заради асеновградчани с големи сърца (Снимки и видео)

Обединени в групата For the Children's Home in Kazo, Uganda близо 130 асеновградчани не спират да мислят как по-често да помагат на изоставени угандийски деца, настанени в сиропиталището в град Казо. За целта те редовно организират кампании за събиране на средства, които изпращат на възпитателя Уанонда Дерик. Тазгодишната им коледна кампания вече приключи и 650 лева "полетяха" днес към африканската страна.

Събирането на дарения ще продължи и занапред, като често няма конкретен повод, какъвто е например Коледа. Приемат се само пари, като условие за конкретни суми няма – действа се на принципа "всеки според възможностите и желанието". Изпращането на материални подаръци до далечна Уганда е доста трудно и след няколко опита вариантът е отпаднал. Събраните средства се трансферират директно, а на място възпитателят Дерик купува нужните хранителни продукти, лекарства, учебни пособия, жизненоважните комарници, различни други консумативи, поемат се и неотложни текущи ремонти. Всяка покупка е надлежно документирана и отчетена пред групата асеновградски доброволци, същото важи и за документите при изпращане и получаване на сумите.

Благодарността си угандийските момичета и момчета изразяват по трогателен начин, като изпращат снимки с българския флаг и видео записи на различни техни изпълнения.

Всеки, който желае да се включи към тази впечатляваща благотворителна инициатива, може да го направи по всяко време като влезе в групата For the Children's Home in Kazo, Uganda и се свърже с посочените там лица. Коледната кампания приключи, но тепърва предстоят други такива - добронамереността и протегнатите ръце от Асеновград към децата в Казо със сигурност ще продължи да ги има.

Вижте част от концерта "Asenovgrad family we love you".