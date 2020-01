Кога излиза предисторията на "Игра на тронове"

Феновете на "Игра на тронове" са свикнали да чакат дълго между романите, и изглежда, че феновете на телевизионното предаване ще страдат еднакво за предстоящия предиквел House of the Dragon.

Спинофът, действието в който се развива 300 години преди събитията в сериала, сега има предварителна дата на излизане за 2022 г.. Това означава, че има минимум две години да чакаме връщането на малкия екран на света на дракони, проходилки и войни на Джордж РР Мартин се връща към малкия екран.

Програмният директор на HBO Кейси Блейс каза пред Variety, че в момента екипът сценаристи изгражда историята на сериала и че вероятно ще тръгне през 2022 г., като нарече тази дата „най-доброто предположение“.

Намерението на HBO да заснема сериал предистория на "Игра на тронове" стана ясно след края на последния сезон на култовата сага. Отначало това трябваше да е Bloommoon с Наоми Уотс, даже беше заснет пилотен епизод. Но сега е ясно, че ще излезе друга предистория, който се фокусира върху клана Таргариен.

Наричена House of the Dragon, новата поредица е базирана на Fire & Blood на Джордж Р. Р. Мартин, според The Guardian.

House of the Dragon ще има 10 епизода. Засега не е ясно дали Bloodmoon е отменен окончателно.