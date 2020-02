"Феноменът": Документален филм събира данните за НЛО от 70 години (първи трейлър)

Въпросът вече не е дали те са тук, а защо, прозвучава в трейлъра. Кои са те? Какво искат? Какво се опитват да ни кажат?

Обществото има право да знае.

"Феноменът" е първият документален филм с висок бюджет, който събира частите от пъзела с НЛО - от първите снимки, надниквайки в 70-годишната им история, до най-новите открития, които предизвикват всичко, което мислим, че знаем.

Има шокираща „скрита история“, започнала в края на четиридесетте и петдесетте години, когато флотилии НЛО се появяват в небето над почти всеки щат в САЩ, кулминацията е прелитаща над Вашингтон. Архивни кадри и нови интервюта, журналистика с висок калибър води зрителя до безпокойното, неизбежно заключение: "Ние не сме сами".

Филмът е с участието на очевидци, експерти и служители, включвени в 60 минути. Интервюта с бившия лидер на мнозинството в Сената Хари Рийд, който е уредил тайно правителствено финансиране на учебни програми за НЛО; Джон Подеста, началник-щаб на Белия дом за Клинтън и съветник на Обама, който се опита да вдигне завесата от коридорите на властта; бившият министър на енергетиката на САЩ и губернаторът на Ню Мексико Бил Ричардсън, който вярва във вероятността космически кораб на извънземни да се е разбил в Розуел; Крис Мелън, бивш заместник-секретар по отбраната, Жак Вале, най-известният жив изследовател на НЛО и консултант на "Близки срещи на третия вид" на Стивън Спилбърг, който работи в тясно сътрудничество с известния астроном на проекта Bluebook J. Allen Hynek; и много други.

"Феноменът" тръгва по кината през септември 2020 год.

Новият документален филм на Джеймс Фокс следва неговите "UFOs: Out of the Blue" (свободно достъпен в Youtube), който беше добре приет от НЛО ентусиастите, когато излезе през 2003 г. Антологията на НЛО включва интервюта от първа ръка за някои от най-завладяващите случаи в най-новата история, като например Rendlesham и Phoenix light - за съжаление, в комбинация с известни фалшиви видеоклипове (напр. „Лъчите“ на Били Майер или видеото от Мексико от август 1997 г.). В онези дни от началото на 2000 г. Фокс е редовен участник в кръглите маси за НЛО, организирани от Лари Кинг. "Знам какво видях" излиза през 2009 г., също с подобна формула - разкази на свидетели и завеждане на дело за "голямото прикритие", поддържано от американското правителство по този въпрос. През 2012 г. Джеймс е една от звездите в "На лов за НЛО" на National Geographic - реалити, което беше слабо прието и продължи само един сезон.