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Нови персонажи влизат в "Ну, погоди" 2020

Филмовото студио "Союзмултфилм" представи нови персонажи в популярния съветски анимационен филм "Ну погоди!", на който те решиха да дадат нов живот, като го направят по-модерен.

Заедно с вълка и заека, в анимацията ще се появят още три нови героя - "силният и мил" Язовец Тим, "активната и забавна" Сърна Уля и "интелигентния и технологично подготвен" Таралеж Шу.

Новите герои изглеждат "актуално и уверено, приятелски настроени и винаги готови да помогнат“ и затова съвременните деца определено ще ги харесат.

Студиото също пояснява, че новият сериал "Ну, погоди!" ще излезе тази година. Ще има 26 епизода с продължителност по седем минути всеки. Новата анимация е предназначена за деца на 6-8 години.

Също така стана известно, че трите нови персонажи са се появили по инициатива на партньора на Союзмултфилм, сочинския курорт Роза Хутор. Язовецът, сърната и таралежа са типични обитатели на този край и затова след излизането на анимацията курортът планира да ги превърне в свои талисмани.

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Знакомьтесь, новые герои «Ну, погоди!» — сильный и добрый Барсук Тим, очень умный Ёжик Шу и весёлая любительница активных развлечений Косуля Уля! ⠀ «Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска “Ну, погоди!” в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь, – рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. – Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся». ⠀ Надеемся, что вы тоже их полюбите! А ещё все три персонажа станут талисманами горного курорта «Роза Хутор», который выступил партнёром перезапуска сериала. Это значит, что их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции. #союзмультфильм #дети #мультфильмыдлядетей #нупогоди #мультфильмы

A post shared by Союзмультфильм (@soyuzmultfilm.official) on

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