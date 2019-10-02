ВиК-профилактика: Ето кога и къде ще бъде нарушено водоподаването в Асеновградско

Поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на ВиК – Пловдив, с нарушено водоподаване за ден ще са редица населени места в областта, включително в район Асеновград. Профилактиката е във връзка с работата при есенно-зимни условия, уточняват от дружеството.

Днес район в изолация до 14:00 ч. ще е кв. Долни Воден, а утре, 3 октомври, за времето от 09:00 до 16:00 ч., това ще е Горни Воден.

Ето и останалите места и времето, в което водоподаването там ще бъде нарушено: