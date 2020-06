Двама луди мъже и струнен квартет - Madness (видео)

Английската ска група Madness, или ако трябва да бъдем точни - от Camden Town, северната част на Лондон, са една от най-известните ска групи от зората на ска. От началото си през 1976 г. досега шест от седемте членове на групата продължават да са заедно. Групата е прекъсвала само от 1986 до 1992 година, но така се случва понякога след големия успех и голямата слава.

Най-успешният период за групата е от 1980 до 1986 г., когато Madness остава 214 седмици в сингъл класациите на Великобритания.

Madness има 15 сингъла в челната десетка на Обединеното кралство, сред които "One Step Beyond", "Baggy Trousers" и "It Must Be Love", един британски номер едно - "House of Fun" и два номер едно в Ирландия - "House of Fun" и "Wings of a Dove". "Our House" е най-големият им хит в САЩ, по него е създаден мюзикъл. През 2000 г. групата получава наградата "Ivor Novello" от Британската академия на писателите, композиторите и авторите за създадените от тях редица изключителни песни. Това е инфо за тези, които не помнят Madness или просто не са били родени по това време.

По-важното е, че коронавирусната атмосфера изглежда дава някаква нова лудост и нови начини за разпространение и в случая с Madness можем да се насладим на "Двама луди мъже и струнен квартет". Мини концертът, записан на живо, включва "Our House" и другите им хитове. Понеже са социално дистанцирани, има липсващи членове, но те ще се върнат скоро, обясняват от групата..