ABBA с пет нови песни?

Култовата шведска група ще издаде пет нови песни през 2021 година. Това каза водещият на подкаста Reasons To Be Cheerful Джеф Лойд, като се позовава на Бьорн Улвеус от ABBA, пише The Independent.

Лойд наскоро е разговарял с Улвей чрез Zoom, който му казал, че групата написа пет нови песни, които планирали да бъдат издадени в края на миналата година, но поради технически затруднения и коронавирусната пандемия, излизането им трябвало да бъде отложено.

Но новата музика на ABBA ще излезе през 2021 г., казал той на водещия на подкаста.

Последният албум на ABBA е издаден през 1982 г., някои неиздадени песни излезоха през 90-те. Waterloo на ABBA беше обявена за най-добрата песен в историята на Евровизия.