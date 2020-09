Мечка свали дрон (видео)

View this post on Instagram

Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?