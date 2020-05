Най-продаваният сингъл в света е "bad guy" на Били Айлиш

Най-продаваният сингъл за 2019 г. в света е "bad guy" на тийн-сензацията Били Айлиш, съобщи Контактмюзик.

По данни на Международната федерация на фонографската индустрия хитът на 18-годишната изпълнителка е бил най-купуваното и слушано парче за изминалата година, следвано от "Old Town Road" на Лил Нас Екс. "Senorita" на Шон Мендес и Камила Кабело, "Sunflower" на Пост Малоун и "7 Rings" на Ариана Гранде са съответно на трето, четвърто и пето място.

Най-продаваният албум е "5x20 - All the Best!" с най-големите хитове за двадесетата годишнина на японската момчешка банда "Араши" с три милиона и триста хиляди продажби по света, следван от "Lover" на Тейлър Суифт с три милиона и двеста хиляди продадени броя.

Челната петица в категорията допълват "Map Of The Soul - Persona" на корейската банда BTS, "A Star Is Born" на Лейди Гага и дебютният албум на Били Айлиш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Приходите в музикалната индустрия за миналата година са били двадесет милиарда долара, което е най-високото число след 2005 година. Над 56 на сто от всички приходи са от стрийминг платформи като Spotify и Apple Music Най-големият пазар в Европа е британският, който е на трето място в света след този в САЩ и Япония.

За втори път Тейлър Суифт е най-продаваният артист, след като се класира за тази позиция през 2014 г.