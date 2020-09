Холивудски звезди и инфлуенсъри "замразиха" Instagram в знак на протест срещу Facebook

Ким Кардашиян Уест, Кейти Пери, Леонардо Ди Каприо и други известни личности обявиха в 24-часово "замразяване" на Instagram в сряда в знак на протест срещу бездействието на компанията майка Facebook. Знаменитостите обвиняват Facebook, че не се справя с публикациите с насилие, език на омразата и дезинформация за изборите. Холивудски звезди и инфлуенсъри подкрепят най-новата кампания на движението #StopHateforProfit. Движението приканва хората да публикуват съобщение, в което се подчертава вредата, която нанася Facebook, но да се въздържат да публикуват в Instagram за един ден. "Не мога да седя и да мълча, докато тези платформи продължават да позволяват разпространението на омраза, пропаганда и дезинформация, създадени от групи, за да сеят разделение и да делят Америка", публикува Кардашиян Уест в Instagram акаунта си във вторник. Facebook отказа коментар, но посочи последните съобщения за това, което прави, за да ограничи обхвата на групи, които подкрепят насилието, и усилията му да защити изборите в САЩ през ноември. Със своите 188 милиона последователи, Ким Кардашиян Уест е сред най-влиятелните хора в Instagram и нейната подкрепа за бойкота, заедно с други големи имена, накараха акциите на Facebook да паднат с 1,7% до отварянето на борсата в сряда. В предишна кампания на #StopHateforProfit през юли стотици марки и организации с нестопанска цел се присъединиха към рекламен бойкот. Сред организаторите са групи за граждански права като Anti-Defamation League, NAACP и Color Of Change. Facebook има близо 70 милиарда долара приходи от реклама миналата година. Кампанията е подкрепена от Аштън Къчър, Марк Ръфало, Кери Уошингтън, Росарио Доусън, Джейми Фокс и Саша Барън Коен и други холивудски звезди и влиятелни знаменитости, съобщиха организаторите. Ди Каприо призова "всички потребители на Instagram и Facebook да протестират срещу усилването на омразата, расизма и подкопаването на демокрацията на тези платформи". Според бойкотиращите социалната мрежа, "промените" на Facebook са неконтролирани, неясни и не дават необходимата защита на демокрацията. Движението критикува Facebook и във връзка със стрелбата в Кеноша, Уисконсин миналия месец. Зукърбърг заяви, че компанията е направила грешка, като не е премахнала по-рано страница на милиция, която призовава въоръжени цивилни да влязат в града. Въпросната страницата беше свалена едва след като въоръжен тийнейджър уби двама души след бурните протести заради застреляния от полицията чернокож Джейкъб Блейк.

