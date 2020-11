AC/DC оглавиха класацията на "Билборд" за албуми

Австралийската рок група AC/DC оглави класацията Билборд 200 за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "Power Up" на бандата за периода на отчитане са продадени 117 000 еквивалентни единици, които й отреждат първенството.

Легендарните австралийски рокаджии Ей Си/Ди Си покоряват върха в престижния чарт за трети път.

Второ място в класацията заемат рапърите Лил Узи Върт и Фючър с изненадващо издадения си съвместен албум "Pluto x Baby Pluto", от който за периода на отчитане са продадени 105 000 еквивалентни единици.

На трето място е кънтри певецът Крис Стейпълтън със 103 000 продадени еквивалентни единици от албума "Starting Over".

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от тавата "Positions" на Ариана Гранде, която през изминалите две седмици заемаше първата позиция, и посмъртно издадения албум "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на рапъра Поп Смоук. За периода на отчитане от двата албума са продадени съответно 75 000 и 53 000 еквивалентни единици.