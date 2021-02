Филмът "Кода" с четири награди на кинофестивала Сънданс

Филмът "Кода" на режисьорката Шан Хейдър спечели четири награди във водещите категории на кинофестивала "Сънданс", съобщи Асошиейтед прес.

Куестлав прие наградите си на журито и на публиката за документалистика на фестивала Сънданс от автомобил, а Шан Хейдър получи четирите си отличия във водещите категории и благодари на жестомимичен език в компанията на децата и съпруга си от дома им.

Церемонията за наградите на тазгодишното издание на кинофестивала Сънданс не приличаше на никоя друга досега. Творците се включваха от цял свят в церемонията, която се проведе изцяло виртуално.

Филмът на Хейдър "Кода" за чуващо дете в семейство на възрастни глухи, което се опитва да изгради живота си, бе удостоен с основните награди - голямата награда на журито, награда за режисура, награда на публиката и специална награда.

"Ще се разплача", каза Хейдър. "Процесът на създаването на този филм беше така невероятен и мисля, че всички ние, които работихме по него, се изпълнихме с много любов един към друг". Продукцията бе продадена на Apple + за 25 милиона долара. Съпругът и децата на Хейдър бяха до нея при обявяването на наградата за режисура.

Музикантът и барабанист на групата "Рутс" Ахмир Томпсън, известен с псевдонима Куестлав, който направи режисьорски дебют с документалния "Summer of Soul (...or When the Revolution Could Not Be Televised) '' за позабравения културен фестивал Харлем, се оказа в автомобил, когато трябваше да се включи онлайн за получаването на наградата си.

"Изчакайте минута, много бързо стана. Аз дори не знаех, че това е състезание", каза той. Филмът му получи голямата награда на журито за документалистика.

Даш Шоу бе удостоен с наградата NEXT Innovator за анимационното фентъзи "Cryptozoo'', придобито за разпространение от "Magnolia".

Голямата награда на журито за чуждестранен документален филм е за "Flee' - анимационна история на бежанец с режисьор Йонас Расмусен и изпълнителни продуценти Риз Ахмед и Николай Костер-Валдау. "Неон", който разпространява в САЩ отличеният с "Оскар" "Паразит", ще разпространява "Flee''.

Дебютът на Блерта Башоли "Hive'' бе отличен с голямата награда на журито и наградата на публиката за чуждестранен филм. Продукцията проследява живота на жена след изчезването на съпруга й в Косово. Документалният "Writing With Fire'' за единствения вестник в Индия само за жени спечели наградата на публиката за документален чуждестранен филм.

Патън Осуалт водеше виртуалната церемония, седнал на черен кожен диван и забавляваше публиката с престорени ситуации и скечове за Марлон Брандо, братя Коен, Паркър Поузи, Мартин Скорсезе, Стивън Содърбърг.

Дъщеря му се появи в кадър към края на стрийминга, за да му каже, че любимите й актьори са Ема Уотсън и Мили Боби Браун. "А, и ти също", добави тя.