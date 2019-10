Болестта от електронни цигари получи официално название

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на Министерството на здравеопазването на САЩ дадоха име на заболяването, което засяга пушачите на електронни цигари, става ясно от официален доклад на ведомството.

Заболяването се нарича EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), в превод - "увреждане на белите дробове, свързано с използването на електронни цигари или вайпинг."

Според CDC 1299 случая на болестта са регистрирани в 49 щата, 26 души вече са починали от нея.

Лекарите бяха посъветвани да обръщат повишено внимание на болестта по време на сезонния пик на грип и други респираторни инфекции. CDC отбеляза, че техните симптоми са много подобни на EVALI.

Повторната хоспитализация на пациенти, които вече са лекувани от EVALI, според CDC, се дължи на няколко причини. Първо, белите дробове на пациентите остават отслабени след лечението поради употребата на кортикостероиди. На второ място, пациентът продължава да пуши електронни цигари след изписването му.

По данни на американската администрация по храните и лекарствата (FDA), през 2018 година около 3,6 милиона средношколци и гимназисти пушат електронни цигари. Проучване, проведено през 2013-2014 г., показа, че повечето се интересуват от електронни цигари предимно заради ароматите.

През август департаментът по здравеопазване в щата Илинойс регистрира първата смърт поради заболяване, свързано с електронните цигари. Първата забрана за продажба на ароматизирани електронни цигари влезе в сила на 5 септември в Мичиган.

Властите в Индия вече забраниха производството, вноса и продажбата на електронни цигари в страната. Нарушителите са изправени пред затвор до три години.