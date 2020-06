Само до 2 юни - концертът Celebration Day на Led Zeppelin (видео)

Led Zeppelin се събират в лондонската O2 Arena на 10 декември 2007 за първия концерт на бандата от 27 години. Заснет с 16 камери на живо, с препълнена зала и екзалтирана публика, това е един от най-знаковите концерти в историята на рока.

Сега групата предостави от 30 май, 20 часа британско време за 3 дни - до 2 юни филм с концерта на официалния си YouTube канал http://bit.ly/LedZeppelinYouTube.

Ето и какво можете да видите само до 2 юни:

Good Times Bad Times 0:01:43

Ramble On 0:04:54

Black Dog 0:10:38

In My Time Of Dying 0:16:31

For Your Life 0:28:22

Trampled Under Foot 0:35:17

Nobody's Fault But Mine 0:42:17

No Quarter 0:49:16

Since I've Been Loving You 0:58:41

Dazed and Confused 1:07:04

Stairway To Heaven 1:18:58

The Song Remains The Same 1:27:47

Misty Mountain Hop 1:34:24

Kashmir 1:39:32

Whole Lotta Love 1:49:38

Rock And Roll 1:58:01