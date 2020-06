Трети албум на Лиъм Галахър оглави британската класация, съобщи Контактмюзик.

Албумът "MTV Unplugged" е първият с изпълнение на живо, който заема първото място в британската класация от 2014 г., когато това прави Джордж Майкъл. "MTV Unplugged" е записан в залата в Хъл през август миналата година.



Лиъм Галахър оглави британската класация за албуми и през 2017 г. с "As You Were", както и миналата година с "Why Me? Why Not".

На второ място в британската класация за албуми е "Chromatica" на Лейди Гага. Луис Капалди запази третото място с албума "Divinely Uninspired To A Hellish Extent". На четвърто и пето място са Дуа Липа с "Future Nostalgia" и Хари Стайлс с "Fine Line".

Класацията за синглите оглавява рапърът Да Бейби с парчето "Rockstar", записано в сътрудничество с Роди Рич. Песента заема първото място в вече пета седмица. Следва "Rain On Me" на Лейди Гага, записана в сътрудничество с Ариана Гранде.