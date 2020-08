Лола, дъщерята на Ани Ленъкс, издаде първия си сингъл, съобщи Ройтерс.

Майка й е съпродуцент на сингъла "Back At Wrong", чийто автор е Лола.

Фактът, че майка й е лауреат на награда "Грами", не улеснява живота на Лола. Тя обаче успява да превърне високия стандарт в стремеж.

"Написах песен за приключила връзка, която е била както вълнуваща и страстна, така и трагична и трудна" - каза Лола Ленъкс в интервю за Ройтерс от дома си в Лос Анджелис.

Лола започва да пее, когато е на осем години. Тя призна, че пътят й не винаги е бил равен, докато стане певица. Трябвало е да се справи със съмненията в себе си и да работи упорито, докато се почувства готова да започне музикална кариера.

Това, че следва стъпките на майка си, несъмнено й е помогнало да се запознае с хора от професията. Да се равнява по този висок стандарт, обаче е било притеснително, докато не го е превърнала в стремеж.

През април Лола Ленъкс участва с майка си в благотворителния концерт срещу коронавируса "One World: Together At Home".

Младата певица не иска да ограничава музиката си до една тема. Тя се интересува от хората, от психология и изследване на чувствата.