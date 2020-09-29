Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 29.09.20 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас )
5 Медицинска сестра
1 Учител, информатика и ИТ
1 Учител по български и руски език
1 Учител, информационни технологии - 223 ч.
Работни места за лица със средно и основно образование :
15 Монтажник, изделия от метал
3 Конфекционер, обувки
3 Сервитьор
5 Готвач
11 Шивач
1 Машинен оператор, циркуляр
2 Подготвител, горница на обувки
1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
2 Продавач-консултант
1 Обслужващ, бензиностанция
21 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Продавач, разносна търговия
10 Контрольор, качество
5 Машинен оператор, производство на пластмаса
42 Машинен оператор, шиене
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
1 Гладач
4 Машинен оператор, преработване на мляко
1 Машинен оператор, рязане на дървен материал
3 Производител, ръчно на хляб
1 Машинен оператор, банциг
2 Автомонтьор
2 Машинен оператор
1 Камериерка
1 Администратор, хотел
1 Монтажник, асансьор
2 Общ работник, промишлеността
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Техник, асансьорна техника
7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )
5 Работник, строителство
1 Крояч, текстил
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Помощник-възпитател
1 Образователен медиатор