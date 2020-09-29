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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 29.09.20 г.

Работни места за лица с висше образование :

1 Учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас )

5 Медицинска сестра

1 Учител, информатика и ИТ

1 Учител по български и руски език

1 Учител, информационни технологии - 223 ч.

Работни места за лица със средно и основно образование :

15 Монтажник, изделия от метал

3 Конфекционер, обувки

3 Сервитьор

5 Готвач

11 Шивач

1 Машинен оператор, циркуляр

2 Подготвител, горница на обувки

1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия

2 Продавач-консултант

1 Обслужващ, бензиностанция

21 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Продавач, разносна търговия

10 Контрольор, качество

5 Машинен оператор, производство на пластмаса

42 Машинен оператор, шиене

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

1 Гладач

4 Машинен оператор, преработване на мляко

1 Машинен оператор, рязане на дървен материал

3 Производител, ръчно на хляб

1 Машинен оператор, банциг

2 Автомонтьор

2 Машинен оператор

1 Камериерка

1 Администратор, хотел

1 Монтажник, асансьор

2 Общ работник, промишлеността

1 Оператор, пътно-строителни машини

1 Техник, асансьорна техника

7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )

5 Работник, строителство

1 Крояч, текстил

1 Майстор, производство на хлебни изделия

1 Помощник-възпитател

1 Образователен медиатор

Източник: Asenovgrad.NET

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