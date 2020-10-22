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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград към 20.10.20 г.

Работни места за лица с висше образование :

1 Психолог

1 Учител, ресурсен

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

5 Медицинска сестра

Работни места за лица със средно и основно образование :

1 Образователен медиатор

1 Санитар

1 Технически ръководител, строителство

1 Помощник на учителя

3 Екструдерист

1 Крояч, текстил

1 Гладач

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 Машинен оператор, производство на пластмаса

1 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия

3 Сервитьори

5 Готвач

8 Шивач

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

2 Продавач-консултант

8 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Машинен оператор

2 Продавач, разносна търговия

1 Склададжия

1 Общ работник

14 Монтажник, изделия от метал

1 Работник, кухня

1 Камериер/камериерка, хотел

1 Работник, строителство

1 Майстор, производство на хлебни изделия

1 Контрольор, качество

1 Оператор, пътно-строителни машини

1 Техник, асансьорна техника

1 Монтажник, подемни съоръжения

2 Общ работник, промишлеността

1 Администратор, хотел

2 Автомонтьор

3 Производител, ръчно на хляб

Източник: Asenovgrad.NET

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