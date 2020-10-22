Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград към 20.10.20 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Психолог
1 Учител, ресурсен
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
5 Медицинска сестра
Работни места за лица със средно и основно образование :
1 Образователен медиатор
1 Санитар
1 Технически ръководител, строителство
1 Помощник на учителя
3 Екструдерист
1 Крояч, текстил
1 Гладач
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, производство на пластмаса
1 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
3 Сервитьори
5 Готвач
8 Шивач
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
2 Продавач-консултант
8 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Машинен оператор
2 Продавач, разносна търговия
1 Склададжия
1 Общ работник
14 Монтажник, изделия от метал
1 Работник, кухня
1 Камериер/камериерка, хотел
1 Работник, строителство
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Контрольор, качество
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Техник, асансьорна техника
1 Монтажник, подемни съоръжения
2 Общ работник, промишлеността
1 Администратор, хотел
2 Автомонтьор
3 Производител, ръчно на хляб