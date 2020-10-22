Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Участвате активно в събитията около вас. Съветите ви се оказват много ценни за ваши близки и успявате да им спестите много неприятности. Имате нужда от движение и повече разнообразие. Не допускайте клюките подхвърлени ви от непознати да повлияят на отношението ви към ваш приятел. Запознайте се от близо със ситуацията преди да правите каквито и да било изводи.