Най-малко 28 души загинаха при земетресението в Измир и на Самос (видео)

Силно земетресение между турския бряг и гръцкия остров Самос в Егейско море отне живота на най-малко 28 души, стотици бяха ранени, множество сгради се срутиха, а трусът предизвика и наводнения, предаде Асошиейтед прес. Малко цунами порази град Сеферихисар в окръг Измир, Западна Турция, който пострада най-много, съобщи Истанбулската сеизмологична обсерватория Кандилли. Министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа заяви, че най-малко 243 души се намират в болници, а трима от тях са в тежко състояние. "642 души бяха изписани от болниците след оказване на необходимата им помощ", написа в страницата си в Туитър министърът. Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси в петък района от гръцкия остров Самос до западния турски бряг на Егейско море. Трусът доведе до срутването на най-малко 20 сгради в Измир, разрушения има и в гръцкия град Неон-Карловаси. На гръцкия остров Самос, където бе издадено предупреждение за цунами, двама тийнейджъри загинаха, след като бяха затрупани от срутила се сграда. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изпрати съболезнования, като заяви, че "думите са твърде слаби, за да опишат какво изпитва човек при загуба на дете". Други 8 души са откарани в местната болница с леки наранявания. Валията на Измир Селим Кьошгер каза, че най-малко 70 души са били спасени от развалините на срутени сгради, четири от които са били напълно разрушени, а други са били повредени в различна степен. Издирванията на пострадали и спасителните операции продължават. Турските медии показаха кадри на извличане на хора от отломките, из въздуха се носи дим. Земетресението, което според Кандилли е било с магнитуд 6,9, е регистрирано в 2.51 часа местно време в Турция, а епицентърът му е бил в Егейско море на североизток от Самос на дълбочина 16,5 километра. Трусът е почувстван по източните гръцки острови, на континента чак до Атина, както и в България. В Турция той е усетен също в широка област, стигаща до Мармарис и Истанбул. Валията на Истанбул каза, че няма информация за щети в града. Турският здравен министър Фахреттин Коджа съобщи в Туитър, че 38 линейки, 2 медицински хеликоптера и 35 медицински спасителни екипа работят в Измир. Дирекцията за управелние при бедствия и извънредни ситуации и турският Червен полумесец действат в Измир, а Истанбул и други градове също са изпратили спасителни екипи. Гръцкият сеизмолог Акис Целентис каза за телевизия ЕРТ, че заради плитката дълбочина на епицентъра, около 10 километра, са възможни мощни вторични трусове през следващите няколко седмици. Той каза, че жителите на засегнатите райони трябва да внимават да не влизат в сгради, които са повредени при първоначалното земетресение, защото могат да се срутят при вторичен трус. На Самос бе съобщено за щети на сгради и пътища и жителите бяха предупредени да стоят далеч от морския бряг заради опасност от цунами. Водата преля над дока на пристанището на Самос и заля улицата. Гръцкият заместник-министър за гражданска защита и управление на кризи Никос Хардалиас е тръгнал за Самос заедно със спасителни екипи, медици и инженери. Представители на гръцкото и турското правителство си размениха взаимни послания за солидарност въпреки напрежението в двустранните отношения през последните месеци.

BREAKING: Massive 7.0 magnitude earthquake slams #Izmir, Turkey—many dead, injured & trapped as buildings collapse; Tsunami triggered. pic.twitter.com/FEfafqhkHn — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 30, 2020

#Magnitude 6.6 earthquake jolts #Turkey's Aegean region



People fainted in fear of the quake that hit #Aegean #Izmir city

Magnitude 6.6 earthquake also destroyed vehicles pic.twitter.com/7aDAANSQ0i — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 30, 2020