Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 24.11.2020 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Социален работник
1 Учител, детска градина
1 Учител, история, география и музика
Работни места за лица със средно и основно образование:
3 Монтажник, изделия от метал
3 Подготвител, горница на обувки
2 Сервитьори
4 Готвач
38 Шивач
1 Офис мениджър
1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
14 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Продавач, разносна търговия
1 Контрольор, качество
10 Гладач
3 Машинен оператор, металообработващи машини
14 Товарач
3 Производител, ръчно на хляб
4 Машинен оператор
1 Опаковач
1 Механик, промишлено оборудване
1 Крояч, текстил
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Технически ръководител, строителство
1 Машинен оператор производство на брикети и пелети
100 Монтажник, електронни елементи
1 Машинист, еднокофов багер
1 Стругар
1 Механошлосер
1 Заварчик
1 Електромонтьор
Работни места по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ:
1 Носач-товарач, стоки