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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 24.11.2020 г.


Работни места за лица с висше образование :

1 Социален работник

1 Учител, детска градина

1 Учител, история, география и музика

Работни места за лица със средно  и  основно образование:

3 Монтажник, изделия от метал

3 Подготвител, горница на обувки

2 Сервитьори

4  Готвач

38  Шивач

1 Офис мениджър

1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия

14 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Продавач, разносна търговия

1 Контрольор, качество

10 Гладач

3 Машинен оператор, металообработващи машини

14 Товарач

3 Производител, ръчно на хляб

4 Машинен оператор

1 Опаковач

1 Механик, промишлено оборудване

1 Крояч, текстил

1 Майстор, производство на хлебни изделия

1 Електротехник, промишлено предприятие

1 Технически ръководител, строителство

1 Машинен оператор производство на брикети и пелети

100 Монтажник, електронни елементи

1 Машинист, еднокофов багер

1 Стругар

1 Механошлосер

1 Заварчик

1 Електромонтьор
 
Работни места по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ:

1 Носач-товарач, стоки
 

Източник: Asenovgrad.NET

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