Астроном любител откри откъде идва сигналът Wow!

Астроном любител идентифицира 15 звезди, подходящи за ролята на източник на радиосигнала Wow!, който може би е изпратен от друга цивилизация. Най-интестният кандидат сред намерените обекти беше подобна на Слънцето звезда, разположена на 1801 светлинни години, която може да стане добра цел за по-нататъшно търсене на планети. Препринт на изследването е публикуван в arXiv.org.

Към днешна дата най-необичайният кандидат за сигнал, изпратен от друга интелигентна цивилизация, е сигналът Wow! Той е записан през август 1977 г. от астроном Джери Ехман като част от проекта за търсене на извънземен интелект (SETI) с помощта на радиотелескопа Big Ear в щатския университет на Охайо.

Сигналът е интензивен, теснолентов и продължава 72 секунди, което съответства на теоретичните представи за сигнал, изпратен от извънземен интелект. По-нататъшните многогодишни опити за откриване на повторение на сигнала с помощта на наземни обсерватории не дават никакъв резултат, което поражда съмнения относно версията за неговата изкуствена природа.

Има различни хипотези за природата на сигнала Wow!, включително пулсари, въртящи се екзопланети, отражения на земни сигнали от космически отломки и кометна кома, но в крайна сметка нито една от версиите не е приета за окончателна.

Астрономът любител Алберто Кабалеро решава да определи възможния източник на сигнала Wow! Търсенето му се основава на предположението, че ако източникът на сигнала е друга форма на живот, тогава най-вероятно тя обитава на екзопланета, подобна на Земята, обикаляща около подобна на Слънцето звезда.

Вторият му критерий в търсенето на източника, който следва от уравнението на Дрейк, е, че друга цивилизация не може да бъде по-близо от 500 светлинни години от Слънцето, тъй като в този случай вероятността за намиране на чужд интелект е практически нула.

Кабалеро използва базата данни на космическия телескоп Gaia, която съдържа информация за свойствата и разположението на звездите в Млечния път. Извадката включва 66 звезди от спектрални типове от K до G, които са разположени в две малки области в съзвездието на Стрелец, откъдето може да е дошъл сигналът. Сред тях астрономът търси звезди с радиус от 0,83 до 1,15 от слънчевия радиус, ефективна температура от 4450 до 6000 келвина и светимост от 0,34 до 1,5 от слънчевата светимост.

В резултат намира 15 възможни кандидати, но най-интересна сред тях е звездата 2MASS 19281982-2640123, разположена на разстояние 1801 светлинни години от Слънцето. Тя има радиус 0,996 от слънчевия радиус, светимост 1,0007 от слънчевата светимост и ефективна температура 5783 келвина. Кабалеро вярва, че този обект може да се счита за добра цел за изследване с цел по-точно определяне на свойствата му и търсене на екзопланети или звезда спътник.

Трябва обаче да се има предвид, че изследването не включва слаби звезди, звезди, чиито свойства са слабо познати, и извънгалактически източници, поради което въпросът за природата на сигнала Wow! все още остава без окончателен отговор.

Източник: An approximation to determine the source of the WOW! Signal, arXiv:2011.06090 [physics.pop-ph] arxiv.org/abs/2011.06090