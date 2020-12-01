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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 01.12.2020 г. 

Работни места за лица с висше образование :

1 Учител, детска градина

1 Учител, история, география и музика

1 Фармацевт магистър

2 Помощник-фармацевт

Работни места за лица със средно и основно образование :

3 Подготвител, горница на обувки

36 Шивач

23 Обслужващ работник, промишлено производство

9 Гладач

6 Машинен оператор

1 Опаковач

1 Механик, промишлено оборудване

1 Крояч, текстил

1 Електротехник, промишлено предприятие

1 Машинен оператор производство на брикети и пелети

1 Стругар

1 Заварчик

1 Електромонтьор

22 Машинен оператор, шиене

2 настройчик на шприцмашини

 

Източник: Asenovgrad.NET

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