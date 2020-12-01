Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Личният бръснар на Брежнев винаги, докато го постригвал, си говорел с него на политически теми, и все го разпитвал за положението в Полша. Веднъж Брежнев го попитал:

- Какво си ме заразпитвал, защо толкова те интересува тази Полша?

- Не ме интересува. Просто като спомена за положението там, на вас ви се изправя косата и ми е по-лесно да я подстригвам.