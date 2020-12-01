Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 01.12.2020 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Учител, детска градина
1 Учител, история, география и музика
1 Фармацевт магистър
2 Помощник-фармацевт
Работни места за лица със средно и основно образование :
3 Подготвител, горница на обувки
36 Шивач
23 Обслужващ работник, промишлено производство
9 Гладач
6 Машинен оператор
1 Опаковач
1 Механик, промишлено оборудване
1 Крояч, текстил
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Машинен оператор производство на брикети и пелети
1 Стругар
1 Заварчик
1 Електромонтьор
22 Машинен оператор, шиене
2 настройчик на шприцмашини