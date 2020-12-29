Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 29.12.2020 г.
Работни места за лица с висше образование:
1 Социален работник
Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Подготвител, горница на обувки
1 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Гладач
2 Машинен оператор
1 Монтажник, изделия от метал
1 Механик, промишлено оборудване
1 Крояч, текстил
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
1 Машинен оператор, металообработващи машини
2 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
2 Екструдерист
1 Охранител