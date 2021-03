Aмбициозна ТВ адаптация на бестселъра „Сингапурска хватка“ с премиера по EPIC DRAMA

Адаптиран от носителя на Оскар Сър Кристофър Хамптън (Atonement, Dangerous Liaisons) по романа на носителя на Booker Джей Джи Фарел, „Сингапурска хватка“ е с Дейвид Мориси (The Walking Dead) и Чарз Данс (Game of Thrones) в главните роли.

Сериалът в шест части e с ексклузивна премиера в Централна и източна Европа по Epic Drama на 7 март, неделя, в 22:00 часа българско време.

Епична история, развиваща се през Втората световна война, „Сингапурска хватка“ показва едно английско семейство, живеещо в Сингапур по време на японската инвазия. В главната роля е носителят на награда Olivier Люк Тредуей (Ordeal By Innocence, Traitors), който се превръща в героя по неволя Матю Уеб.

Актьорът Дейвид Мориси (Britannia, The Walking Dead) е в ролята на безскрупулния търговец на гума Уолтър Блекет, който оглавява най-старата и могъща фирма в британски Сингапур, заедно с партньора си Уеб, в чиято роля влиза Чарз Данс (Game of Thrones, Gosford Park).

Когато здравето на Уеб се влошава, Уолтър трябва да подсигури бъдещето на фирмата. Той решава, че синът на Уеб, Матю, е съвършената партия за разглезената му дъщеря Джоан (в ролята Джорджия Близард, Thor: Ragnarok). Уолтър, обаче, е все по-обезпокоен от идеализма на Матю, който междувременно е все по-очарован от обаянието на Вера Чианг (в ролята Елизабет Тан, Emily in Paris), мистериозна бегълка от Китай.

Копродуценти на Сър Кристофър Хамптън са Mammoth Screen, под чиято марка излязоха сериали като „Полдарк“, „Свят в пламъци“, „Война на световете“, „Ендевър“ и The Serpent. Том Воган (Victoria, Doctor Foster) е режисьор на всички шест епизода.

„Това е историята на няколко англичани, които не могат изобщо да си представят както ще им се случи!“ Така сценаристът и продуцент Сър Кристофър Хамптън резюмира накратко историята в „Сингапурска хватка“.

Вероятно екипът на продукцията се е почувствал по същия начин, когато осъзнава, че Сингапур много се е променил в последните 80 години и така на практика да снимат там е невъзможно. Затова преместват снимачната площадка в Куала Лумпур и Пенанг.

Продуцентите не пестят от визуални ефекти: докарани са няколко оригинални японски танка, за да обогатят невероятно детайлните декори. Също в името на автентичността е докаран и истински боен самолет от музей. Наети са стотици – в някои от сцените – хиляди статисти, за да се придаде достоверност на многоликата епоха и бойните действия.

Към звездния актьорски състав се присъединяват също:

Джейн Харокс (Absolutely Fabulous, Little Voice) като Силвия Блекет, съпругата на Уолтър

Колм Мийни (Deep Space Nine, Cat on a Hot Tin Roof) като Майор Брендън Арчър

Люк Нюбъри (In The Flesh) като сина на Уолтър, Монти, брат на Джоан

Барт Едуардс (UnREAL, Peep Show) като кап. Джеймс Ерендорф, ухажор на Джоан

Кристоф Гуибе (Sakho et Mangane, Falco) като Дюпини

Какво е „Сингапурската хватка“? Ако погледнем сериала, очевидно това е японската армия, която неумолимо настъпва към града. Понятието, обаче, не е еднозначно. Главният герой Матю, често се натъква на този израз и се опитва да разбере значението му. Отговорът, разбира се, е в епизодите. Само по Epic Drama - на 7 март, неделя, в 22:00 часа българско време.