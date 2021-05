Саундтракът на "Круела" с Ема Стоун

Промоционалната кампания на "Круела" продължава да интригува. След първите снимки и плаката на високо бюджетната продукция на една от най-мощните корпорации в познатата вселена се появи трейлърът. По-късно този месец ще разберем дали Ема Стоун ще спечели сърцата ни. Но за саундртака вече може да кажем, че е убийствен.

Връщаме се в 70-те години - саундтракът включва песни от Supertramp, The Doors, Bee Gees, Нина Симон, Queen, Blondie, The Clash и Тина Търнър. Свежото включване е Florence + The Machine. Създаването на заглавната песен „Call Me Cruella“ е "дългогодишна детска мечта" за Florence, която се наслаждава на пресъздаването на "прекрасната лудост на Круела" в музикална форма.

Вече можете да се насладите на голяма част от официалния саундтрак, благодарение на плейлисти в Spotify, Apple Music, Pandora, Youtube, Vevo и Deezer. "Call Me Cruella" звучи в най-новия тийзър.