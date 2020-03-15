Вижте по колко посетители ще бъдат пускани в хипермаркетите в Пловдивска област

Утвърден e допустимият максимален брой посетители в хранителните супер и хипермаркети на територията на цялата област Пловдив.
С решение на Областния кризисен щаб броят ще бъде следният:
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ЛИДЛ – 7 магазина в Пловдив и 1 в Асеновград – до 100 души
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КАУФЛАНД – 5 магазина в Пловдив, 1 в Карлово и 1 в Асеновград – до 100 души
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БИЛЛА – Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №21 – до 70 души
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БИЛЛА – Пловдив, бул. „Македония“ №2 – до 80 души
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БИЛЛА – Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 132А – до 50 души
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БИЛЛА – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №124А – до 50 души
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БИЛЛА – Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ №8 – до 40 души
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БИЛЛА – Пловдив, ул. „Черешово топче“ №2 – до 30 души
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БИЛЛА – Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №131 – до 55 души
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БИЛЛА – Асеновград, бул. „Васил Левски“ №16 – до 60 души
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ЛЕКСИ – Пловдив, бул. „Марица“ №19 – до 100 души
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ЛЕКСИ – Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56 ТЦ Гранд – до 70 души
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ЛЕКСИ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №78 – до 50 души
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САНИ – Пловдив, ул. „Царевец“ №14 – до 20 души
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МЕТРО – Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №135 – до 100 души
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МЕТРО – Пловдив, ул. „Костиевска“ №1 – до 100 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Вечерница“ №3 – до 50 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ №23 – до 50 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. Капитан Райчо“ №32 – до 20 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №133 – до 60 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №102 – до 30 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Васил Левски“ №8 – до 40 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ж.к. Тракия, бл.14 – до 30 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Гонда вода“ – до 60 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Герлово“ №1 – до 60 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Съединение“ №1 – до 40 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Равнища“ №4 – до 40 души
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Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ – до 70 души
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Т-МАРКЕТ – Асеновград, ул. „Александър Стамболийски“ – до 50 души
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БГ МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №112 – до 50 души
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БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Бистрица“ №6 – до 15 души
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БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ №14 – до 30 души
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БГ МАРКЕТ – Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №115 – до 10 човека
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БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №132 – до 25 човека
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ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Копривките“ №2- до 15 души
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ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Гавраил Кръстевич“ №9 – до 15 души
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ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Силиврия“ №15А – до 15 души
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ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Скопие“ №102- до 15 души
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ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Елин Пелин“ №30 – до 20 души
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ФРЕШ МАРКЕТ – Раковски, ул. „Петър Богдан“ №91 – до 15 души
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СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ №23 – до 50 души
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СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – Пловдив, ул. „Михалаки Георгиев“ №25 – до 50 души
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БББ – Пловдив, ул. „Младежка“ №30 – до 30 души
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БББ – Пловдив, ул. „Пере Тошев“ №3 – до 20 души
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БББ – гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен“ №55 – до 20 души
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БББ – Асеновград, ул. „Христо Ботев“ №76 – до 20 души
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БББ – Крумово, ул. „Възраждане“ №1 – до 20 души
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ЮЖЕН ПОЛЪХ – Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №72 – до 3 души
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ЮЖЕН ПОЛЪХ – Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №38 – до 5 души
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ПОПОВ – Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №71 – до 2 души
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ПОПОВ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №168 – до 2 души
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СУПЕРМАРКЕТ ГАСТРОНОМ – Кричим, пл. „Демокрация“ №7 – до 7 души
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ХИПЕРМАРКЕТ РАЙС – Садово, ул. „Александър Стамболийски“ – до 5 души
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ХИПЕРМАРКЕТ ФЕМИЛИ – Катуница – до 5 души
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СУПЕРМАРКЕТ КАЛОЯНОВО – Калояново, ул. „Асен Гаргов“ №6 – до 5 души
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МАГАЗИН ПЕТЪР ГАЙДАДЖИЙСКИ – Житница – до 4 души
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МАГАЗИН МАГО – Първомай, ул. „Черноризец Храбър“ №6 – до 10 души
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МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Орфей“ №4 – до 5 души
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МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Спартак“ №11 – до 5 души
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МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Княз Борис“ №31 – до 5 души
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МАГАЗИН КООП – Куклен, ул. „Славянска“ №18 – до 12 души
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СУПЕРМАРКЕТ КУКЛЕН – Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №48 – до 25 души
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МАГАЗИН СТОДИ – гр. Куклен, ул. „Демокрация“ №23 – до 15 души
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МАГАЗИН КАСАБОВА – Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №67 – до 25 души
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МАГАЗИН ИДЕЯ – Раковски, ул. „Петър Богдан“№49 – до 15 души
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СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАЗИЯ – Стряма, ул. „Васил Левски“ №85 – до 15 души
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МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ – Раковски, бул.“Г. Раковски“ №170А – до 15 души
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МАГАЗИН – Рогош, ул. „Кочо Честименски“ №11А- до 5 души
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ЕТ „ВАНЯ 96“ – Войводиново, ул. „Христо Ботев“ №8 – до 3 души
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БМК ООД – Войводиново, ул. „Христо Ботев“ №45 – до 4 души
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ЕТ “ЗДРАВКО ШАЛАМАНОВ-ШАМИ-68“ – Труд, ул. „Никола Петков“ №12 – до 10 души
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„ВАЛДИМ“ ЕООД – Труд, ул. „Никола Петков“ №19 – до 15 души
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СУПЕРМАРКЕТ „СИТИ 04“ ЕООД – Съединение, ул. „Стамболийски“ №34 – до 8 души
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СУПЕРМАРКЕТ ФАВОРИТ – Съединение, ул. „Стамболийски“ №18 – до 8 души
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СУПЕРМАРКЕТ „НИКЕ – ТНД“ – Съединение, бул. „Пловдив“ №39 – до 8 души
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„Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Скобелев“ №61 – до 15 души
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„Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Карцов“ №2 – до 15 души
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„Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Меден дол“ №17 – до 15 души
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„Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ал.Стамболийски“ №74 – до 15 души
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„ОМЕГА 75 Г“ ООД – Карлово, ул. „Дъбенско шосе“ – петно 1. 2 – до 15 души
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„ОМЕГА 75 Г“ ООД – Карлово, ул. „Ген. Заимов“ №28 – до 15 души
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„ГАЛАКСИ 2017“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Заимов“ №28 – до 15 души
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„АБСОЛЮТ 2001“ ЕООД – Карлово, ул. „Меден дол“ № 10 – до 15 души
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„МИН – СЪЛЧЕВИ“ ООД – Карлово, бул. „Освобождение“ №15 – до 15 души
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СУПЕРМАРКЕТ ОКТАГОН – Сопот, бул. „Иван Вазов“№63 – до 15 души
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СУПЕРМАРКЕТ КООП – Сопот, бул. „Иван Вазов“№40 – до 15 души
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СУПЕРМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ – Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ №25 – до 5 души
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МАГАЗИН МАГНОЛИЯ – гр. Хисаря, ул. „Васил Левски“ №1 – до 5 души
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НАРКООП „АУГУСТА“ – гр. Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №1 – до 5 души
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НАРКООП „МАНДРА“ – гр. Хисаря, ул. „Радецки“ №2А – до 5 души
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НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – Хисаря, бул. „Христо Ботев“ №59 – до 5 души
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НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – Хисаря, ул. „Бузлуджа“ №9А – до 3 души
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НАРКООП „ВЕРИГОВО“ – Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №114 – до 3 души
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НАРКООП „МИРОМИР“ – Хисаря, ул. „Цар Асен“ №55 – до 3 души
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НАРКООП – Черничево, ул. “Връх Орела“ №25 – до 3 души
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НАРКООП – Михилци, ул. “Първа“ №20 – до 3 души
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МАГАЗИН ВЪЛЧЕВИ – Хисаря, бул. „Христо Ботев“ №54 – до 5 души
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НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – Ново село, ул. „Първа“ №6Д – до 7 души
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НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – Стамболийски, ул. „Цар Симеон“ №20 – до 10 души
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НОВОМЕС КОМЕРС 2 ЕООД – местност Османова могила, Асеновградско шосе +0,850 км.– до 15 души