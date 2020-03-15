Вижте по колко посетители ще бъдат пускани в хипермаркетите в Пловдивска област

Спокойно и с усмивка ще наложите мнението си, с което ще ускорите изхода от деликатна ситуация. Криеницата не е по вкуса ви, за разлика от други, които я владеят изкусно. Следвайки собствената си логика ще избегнете риска и ще постигнете намеренията си. В края на деня вълненията ще са в повече, но няма да сте разочаровани.