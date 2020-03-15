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България е в извънредно положение до 13 април

Вижте по колко посетители ще бъдат пускани в хипермаркетите в Пловдивска област

Утвърден e допустимият максимален брой посетители в хранителните супер и хипермаркети на територията на цялата област Пловдив.

С решение на Областния кризисен щаб броят ще бъде следният:

  1. ЛИДЛ – 7 магазина в Пловдив и 1 в Асеновград – до 100 души

  2. КАУФЛАНД – 5 магазина в Пловдив, 1 в Карлово и 1 в Асеновград – до 100 души

  3. БИЛЛА – Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №21 – до 70 души

  4. БИЛЛА – Пловдив, бул. „Македония“ №2 – до 80 души

  5. БИЛЛА – Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 132А – до 50 души

  6. БИЛЛА – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №124А – до 50 души

  7. БИЛЛА – Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ №8 – до 40 души

  8. БИЛЛА – Пловдив, ул. „Черешово топче“ №2 – до 30 души

  9. БИЛЛА – Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №131 – до 55 души

  10. БИЛЛА – Асеновград, бул. „Васил Левски“ №16 – до 60 души

  11. ЛЕКСИ – Пловдив, бул. „Марица“ №19 – до 100 души

  12. ЛЕКСИ – Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56 ТЦ Гранд – до 70 души

  13. ЛЕКСИ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №78 – до 50 души

  14. САНИ – Пловдив, ул. „Царевец“ №14 – до 20 души

  15. МЕТРО – Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №135 – до 100 души

  16. МЕТРО – Пловдив, ул. „Костиевска“ №1 – до 100 души

  17. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Вечерница“ №3 – до 50 души

  18. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ №23 – до 50 души

  19. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. Капитан Райчо“ №32 – до 20 души

  20. Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №133 – до 60 души

  21. Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №102 – до 30 души

  22. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Васил Левски“ №8 – до 40 души

  23. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ж.к. Тракия, бл.14 – до 30 души

  24. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Гонда вода“ – до 60 души

  25. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Герлово“ №1 – до 60 души

  26. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Съединение“ №1 – до 40 души

  27. Т-МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Равнища“ №4 – до 40 души

  28. Т-МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ – до 70 души

  29. Т-МАРКЕТ – Асеновград, ул. „Александър Стамболийски“ – до 50 души

  30. БГ МАРКЕТ – Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №112 – до 50 души

  31. БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Бистрица“ №6 – до 15 души

  32. БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ №14 – до 30 души

  33. БГ МАРКЕТ – Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №115 – до 10 човека

  34. БГ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №132 – до 25 човека

  35. ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Копривките“ №2- до 15 души

  36. ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Гавраил Кръстевич“ №9 – до 15 души

  37. ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Силиврия“ №15А – до 15 души

  38. ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Скопие“ №102- до 15 души

  39. ФРЕШ МАРКЕТ – Пловдив, ул. „Елин Пелин“ №30 – до 20 души

  40. ФРЕШ МАРКЕТ – Раковски, ул. „Петър Богдан“ №91 – до 15 души

  41. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ №23 – до 50 души

  42. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – Пловдив, ул. „Михалаки Георгиев“ №25 – до 50 души

  43. БББ – Пловдив, ул. „Младежка“ №30 – до 30 души

  44. БББ – Пловдив, ул. „Пере Тошев“ №3 – до 20 души

  45. БББ – гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен“ №55 – до 20 души

  46. БББ – Асеновград, ул. „Христо Ботев“ №76 – до 20 души

  47. БББ – Крумово, ул. „Възраждане“ №1 – до 20 души

  48. ЮЖЕН ПОЛЪХ – Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №72 – до 3 души

  49. ЮЖЕН ПОЛЪХ – Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №38 – до 5 души

  50. ПОПОВ – Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №71 – до 2 души

  51. ПОПОВ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №168 – до 2 души

  52. СУПЕРМАРКЕТ ГАСТРОНОМ – Кричим, пл. „Демокрация“ №7 – до 7 души

  53. ХИПЕРМАРКЕТ РАЙС – Садово, ул. „Александър Стамболийски“ – до 5 души

  54. ХИПЕРМАРКЕТ ФЕМИЛИ – Катуница – до 5 души

  55. СУПЕРМАРКЕТ КАЛОЯНОВО – Калояново, ул. „Асен Гаргов“ №6 – до 5 души

  56. МАГАЗИН ПЕТЪР ГАЙДАДЖИЙСКИ – Житница – до 4 души

  57. МАГАЗИН МАГО – Първомай, ул. „Черноризец Храбър“ №6 – до 10 души

  58. МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Орфей“ №4 – до 5 души

  59. МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Спартак“ №11 – до 5 души

  60. МАГАЗИН АРГИС – Първомай, ул. „Княз Борис“ №31 – до 5 души

  61. МАГАЗИН КООП – Куклен, ул. „Славянска“ №18 – до 12 души

  62. СУПЕРМАРКЕТ КУКЛЕН – Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №48 – до 25 души

  63. МАГАЗИН СТОДИ – гр. Куклен, ул. „Демокрация“ №23 – до 15 души

  64. МАГАЗИН КАСАБОВА – Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №67 – до 25 души

  65. МАГАЗИН ИДЕЯ – Раковски, ул. „Петър Богдан“№49 – до 15 души

  66. СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАЗИЯ – Стряма, ул. „Васил Левски“ №85 – до 15 души

  67. МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ – Раковски, бул.“Г. Раковски“ №170А – до 15 души

  68. МАГАЗИН – Рогош, ул. „Кочо Честименски“ №11А- до 5 души

  69. ЕТ „ВАНЯ 96“ – Войводиново, ул. „Христо Ботев“ №8 – до 3 души

  70. БМК ООД – Войводиново, ул. „Христо Ботев“ №45 – до 4 души

  71. ЕТ “ЗДРАВКО ШАЛАМАНОВ-ШАМИ-68“ – Труд, ул. „Никола Петков“ №12 – до 10 души

  72. „ВАЛДИМ“ ЕООД – Труд, ул. „Никола Петков“ №19 – до 15 души

  73. СУПЕРМАРКЕТ „СИТИ 04“ ЕООД – Съединение, ул. „Стамболийски“ №34 – до 8 души

  74. СУПЕРМАРКЕТ ФАВОРИТ – Съединение, ул. „Стамболийски“ №18 – до 8 души

  75. СУПЕРМАРКЕТ „НИКЕ – ТНД“ – Съединение, бул. „Пловдив“ №39 – до 8 души

  76. „Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Скобелев“ №61 – до 15 души

  77. „Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Карцов“ №2 – до 15 души

  78. „Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Меден дол“ №17 – до 15 души

  79. „Б 2006“ ЕООД – Карлово, ул. „Ал.Стамболийски“ №74 – до 15 души

  80. „ОМЕГА 75 Г“ ООД – Карлово, ул. „Дъбенско шосе“ – петно 1. 2 – до 15 души

  81. „ОМЕГА 75 Г“ ООД – Карлово, ул. „Ген. Заимов“ №28 – до 15 души

  82.  „ГАЛАКСИ 2017“ ЕООД – Карлово, ул. „Ген. Заимов“ №28 – до 15 души

  83. „АБСОЛЮТ 2001“ ЕООД – Карлово, ул. „Меден дол“ № 10 – до 15 души

  84. „МИН – СЪЛЧЕВИ“ ООД – Карлово, бул. „Освобождение“ №15 – до 15 души

  85. СУПЕРМАРКЕТ ОКТАГОН – Сопот, бул. „Иван Вазов“№63 – до 15 души

  86. СУПЕРМАРКЕТ КООП – Сопот, бул. „Иван Вазов“№40 – до 15 души

  87. СУПЕРМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ – Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ №25 – до 5 души

  88. МАГАЗИН МАГНОЛИЯ – гр. Хисаря, ул. „Васил Левски“ №1 – до 5 души

  89. НАРКООП „АУГУСТА“ – гр. Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №1 – до 5 души

  90. НАРКООП „МАНДРА“ – гр. Хисаря, ул. „Радецки“ №2А – до 5 души

  91. НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – Хисаря, бул. „Христо Ботев“ №59 – до 5 души

  92. НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – Хисаря, ул. „Бузлуджа“ №9А – до 3 души

  93. НАРКООП „ВЕРИГОВО“ – Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №114 – до 3 души

  94. НАРКООП „МИРОМИР“ – Хисаря, ул. „Цар Асен“ №55 – до 3 души

  95. НАРКООП – Черничево, ул. “Връх Орела“ №25 – до 3 души

  96. НАРКООП – Михилци, ул. “Първа“ №20 – до 3 души

  97. МАГАЗИН ВЪЛЧЕВИ – Хисаря, бул. „Христо Ботев“ №54 – до 5 души

  98. НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – Ново село, ул. „Първа“ №6Д – до 7 души

  99. НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – Стамболийски, ул. „Цар Симеон“ №20 – до 10 души

  100. НОВОМЕС КОМЕРС 2 ЕООД – местност Османова могила, Асеновградско шосе +0,850 км.– до 15 души

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