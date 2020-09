Rolling Stones стана първата група, оглавявала британската класация през шест десетилетия

Ветераните от "Ролинг стоунс" оглавиха британската класация за албуми с ремастерирана версия на "Goats Head Soup" и така станаха първата група с подобно постижение през шест десетилетия, съобщи Ройтерс.

Албумът е издаден първоначално през 1973 г., когато пак заема първото място в класацията.

Група "Ролинг стоунс" вече има 13 албума, заемали първо място в британската класация. със същия брой са Елвис Пресли и Роби Уилямс. Само "Бийтълс" има повече - 15.

С албуми на първо място в британската класация през пет десетилетия са "Бийтълс", Елвис Пресли и Боб Дилън, уточни официалната компания, която я съставя.

Други индивидуални музиканти, оглавявали класацията през пет или шест десетилетия, са Пол Маккартни (6), Джон Ленън (6), Пол Уелър (5), Дейвид Гилмор (5).

На второ място е "Zeros" на Деклан Маккена. Трети е "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на Поп Смоук. Следват "Crabs in a Bucket" на рапъра Найнс и "Folklore" на Тейлър Суифт.

Класацията на синглите отново оглавяват Карди Би и Меган дъ Стелиън с парчето "WAP".