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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 23.09.20 г. 

Работни места за лица с висше образование :

1 Учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас )

6 Медицинска сестра

1 Счетоводител

Работни места за лица със средно и основно образование :

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

3 Конфекционер, обувки

5 Готвач

11 Шивач

1 Машинен оператор, циркуляр

2 Подготвител, горница на обувки

2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

3 Кредитен администратор

1 Продавач-консултант

2 Обслужващ, бензиностанция

8 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Продавач, разносна търговия

1 Контрольор, качество

5 Машинен оператор, производство на пластмаса

42 Машинен оператор, шиене

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

6 Гладач

4 Машинен оператор, преработване на мляко

1 Машинен оператор, рязане на дървен материал

3 Производител, ръчно на хляб

1 Машинен оператор, банциг

2 Автомонтьор

1 Общ работник

2 Машинен оператор

1 Камериерка

1 Администратор, хотел

1 Монтажник, асансьор

2 Общ работник, промишлеността

1 Оператор, пътно-строителни машини

1 Техник, асансьорна техника

7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )

2 Пакетировач

1 Крояч, текстил

1 Майстор, производство на хлебни изделия

2 Помощник-възпитател

1 Образователен медиатор

Източник: Asenovgrad.NET

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