Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 23.09.20 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас )
6 Медицинска сестра
1 Счетоводител
Работни места за лица със средно и основно образование :
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
3 Конфекционер, обувки
5 Готвач
11 Шивач
1 Машинен оператор, циркуляр
2 Подготвител, горница на обувки
2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
3 Кредитен администратор
1 Продавач-консултант
2 Обслужващ, бензиностанция
8 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Продавач, разносна търговия
1 Контрольор, качество
5 Машинен оператор, производство на пластмаса
42 Машинен оператор, шиене
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
6 Гладач
4 Машинен оператор, преработване на мляко
1 Машинен оператор, рязане на дървен материал
3 Производител, ръчно на хляб
1 Машинен оператор, банциг
2 Автомонтьор
1 Общ работник
2 Машинен оператор
1 Камериерка
1 Администратор, хотел
1 Монтажник, асансьор
2 Общ работник, промишлеността
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Техник, асансьорна техника
7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )
2 Пакетировач
1 Крояч, текстил
1 Майстор, производство на хлебни изделия
2 Помощник-възпитател
1 Образователен медиатор