Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 06.10.2020 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Учител, детска градина
1 Медицинска сестра
1 Учител, информационни технологии - 223 ч.
1 Психолог
Работни места за лица със средно и основно образование :
15 Монтажник, изделия от метал
1 Общ работник
3 Сервитьори
4 Готвач
5 Шивач
1 Оператор, газгенератор
2 Екструдерист
1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
1 Продавач-консултант
1 Обслужващ, бензиностанция
12 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Продавач, разносна търговия
1 Контрольор, качество
1 Машинен оператор, производство на пластмаса
3 Машинен оператор, шиене
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
1 Гладач
3 Производител, ръчно на хляб
2 Работник, кухня
2 Автомонтьор
2 Машинен оператор
1 Камериерка
1 Администратор , хотел
1 Монтажник, асансьор
2 Общ работник, промишлеността
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Техник, асансьорна техника
7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )
1 Работник, строителство
1 Крояч, текстил
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Технически ръководител, строителство