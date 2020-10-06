Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 06.10.2020 г. 

Работни места за лица с висше образование :

1 Учител, детска градина

1 Медицинска сестра

1 Учител, информационни технологии - 223 ч.

1 Психолог

Работни места за лица със средно и основно образование :

15 Монтажник, изделия от метал

1 Общ работник

3 Сервитьори

4 Готвач

5 Шивач

1 Оператор, газгенератор

2 Екструдерист

1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия

1 Продавач-консултант

1 Обслужващ, бензиностанция

12 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Продавач, разносна търговия

1 Контрольор, качество

1 Машинен оператор, производство на пластмаса

3 Машинен оператор, шиене

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

1 Гладач

3 Производител, ръчно на хляб

2 Работник, кухня

2 Автомонтьор

2 Машинен оператор

1 Камериерка

1 Администратор , хотел

1 Монтажник, асансьор

2 Общ работник, промишлеността

1 Оператор, пътно-строителни машини

1 Техник, асансьорна техника

7 Шофьор, товарен автомобил ( международни превози )

1 Работник, строителство

1 Крояч, текстил

1 Майстор, производство на хлебни изделия

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Технически ръководител, строителство

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини от Асеновград

При акция за наркоразпространение в районите около училищата в област Пловдив са задържани 7 души
При акция за наркоразпространение в районите около училищата в област Пловдив са задържани 7 души
преди 1 час
БЧК - Асеновград започва раздаването на храни на нуждаещи се
БЧК - Асеновград започва раздаването на храни на нуждаещи се
преди 21 часа
Общо 90 деца и семействата им участваха в кампанията "Заедно през първите 7"
Общо 90 деца и семействата им участваха в кампанията "Заедно през първите 7"
преди 21 часа
Нарушено водоподаване в кв."Баделема" и кв. "Изток" днес
Нарушено водоподаване в кв."Баделема" и кв. "Изток" днес
преди 1 ден
Провериха как върви ремонтът в училище "Ангел Кънчев" в Асеновград
Провериха как върви ремонтът в училище "Ангел Кънчев" в Асеновград
преди 3 дни
Започва ремонт на ул. "Отец Паисий" в Асеновград
Започва ремонт на ул. "Отец Паисий" в Асеновград
преди 4 дни

Още новини

Препоръчано видео

img
Други – От Курилите с любов

Хороскоп за 06.10.2020

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби

Хороскоп за Овен

Овен
Ще се вслушвате в собствените си желания и по-малко ще се съобразявате с околните. Впрочем това ви поведение е привикнало хората около вас да прибягват по-рядко до услугите ви. Денят ще предразполага към интелектуални занимания, но е възможно да осъществите и делови срещи. Любовни вълнения ще събудят желания за живот.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Телец

Телец
Преценявайте трезво обстановката. Изберете момента, когато възможностите ви се увеличат и тогава действайте. Сътрудничеството с околните ще ви помогне да подобрите резултатите си. Обърнете внимание на семейството си, не пренебрегвайте нуждите му. Лесно ще отгатнете желанията на близките си, ако повече ги изслушвате.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Наситен с ангажименти ден. Отговорното ви отношение към тях ще ви спечели нови партньори и приятели. Нетрадиционен подход също може да ви донесе успех. Интересна среща ще постави началото на ново съдружие, в което ще имате водеща роля. В личен план ви очаква приятна изненада.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Рак

Рак
Бъдете търпеливи и следвайте целите си. Нека не ви обезсърчават текущите проблеми на работното място. Не унивайте, предстоят ви победи, които трябва да извоювате. Ще имате поводи за радост заради успеха на член от семейството и това ще събере заедно всички ви.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв

Лъв
Активността ви ще е провокирана от много и неотложни въпроси, които чакат вниманието ви. Възможни са затруднения. Наред с това ще ви потърсят и за съвет. Ще останете поласкани, но и ще трябва да се справяте с новости, за които не сте подготвени. Вие самите ще потърсите нечия подкрепа.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Дева

Дева
Възможно е днес да научите нещо, което коренно да промени плановете ви за деня. Част от работата ви значително ще се улесни вследствие на нововъведенията, които ви предстоят. Организационните ви способности ви издигат в очите на хората, с които работите. В личен план ви предстои нещо приятно, което наистина заслужавате.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Везни

Везни
Вземете си поука от грешките и се опитайте да ги избегнете, ако не искате да загубите интереса на специален човек към вас. Започната задача изисква допълнителна подготовка и е възможно да продължи по-дълго от предвиденото. Добрата ви форма ще ви позволи да работите поактивно и в други посоки.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Подгответе се за разминавания във времето или с хора, които очаквате, и не допускайте те да ви изнервят и обезкуражат. В повечето от случаите нещата не зависят от вас, но за други трябва да се замислите. Помислете пред кого и с какво грешите. Поставяйте си краткосрочни цели, следвайте ги и ще промените живота си в положителна посока.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Не преувеличавайте значимостта на дребните неприятности. Днес ще ви се случат достатъчно весели и положителни случки, които ще повдигнат тонуса ви и ще ви стимулират да действате по-активно в желаната от вас насока. Не се съмнявайте в обзелият ви оптимизъм. Всичко ще се развие точно според желанията ви.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог

Козирог
Днес ще ви се наложи да се занимавате с различни дела, но въпреки това едва ли ще повлияе на настроението ви. Имате достатъчно енергия дори за въпроси, с които околните не биха се захванали. Оставяте верни на позиция, която сте избрали да ви бъде водеща и всички около вас ще оценят по достойнство този факт. Приятна среща ви очаква вечерта.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей

Водолей
Деловите ви ангажименти се развиват в желаната от вас насока. Плановете ви постепенно се осъществяват и това ви стимулира за нови смели начинания. Скорошното подобрение на финансовото ви състояние съвсем естествено подкрепя успехите ви. Семейството ви е до вас в труден момент. Добра новина ще ви зарадва вечерта.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Риби

Риби
С професионалният си подход към служебен проблем ще създадете нужната организация и условия за благоприятното му решаване. Не подценявайте качествата и на партньорите си, работете за общите си интереси и живейте в мир със себе си. Не бъдете мнителни, или поне не го показвайте.
06 окт 2020
Виж подробна информация

Случаен виц

При акция за наркоразпространение в районите около училищата в област Пловдив са задържани 7 души

Милиони мечтаят за безсмъртие, а не знаят какво да правят със себе си в дъждовен неделен следобед. - Сюзън Ерц

Последни обяви

Случайна рецепта

Пърженки от овесени ядки с мед
Пърженки от овесени ядки с мед

За Asenovgrad.NET

Asenovgrad.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Asenovgrad.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Надежда Виденлиева

Телефони

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини