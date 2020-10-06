Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Подгответе се за разминавания във времето или с хора, които очаквате, и не допускайте те да ви изнервят и обезкуражат. В повечето от случаите нещата не зависят от вас, но за други трябва да се замислите. Помислете пред кого и с какво грешите. Поставяйте си краткосрочни цели, следвайте ги и ще промените живота си в положителна посока.