Авторът на July Morning Кен Хенсли почина внезапно на 75 г.

Една от легендите на Uriah Heep - Кен Хенсли е починал внезапно в сряда. За скръбната вест съобщи във Фесбук профила си братът на изпълнителя Тревор Хенсли.



„Пиша това с натежало сърце, за да ви уведомя, че брат ми Кен Хенсли почина спокойно в сряда вечерта.



Красивата му съпруга Моника беше до него и утешаваше Кен в последните му минути.



Кен си отиде, но никога няма да бъде забравен и винаги ще бъде в сърцата ни.“



Тревор Хенсли съобщава, че брат му ще бъде кремиран на частна церемония в Испания, където няма да бъдат допуснати медии.



Кен Хенсли е роден в Лондон през 1945 година. Името му става световно популярно като член на т.нар. класически състав на Uriah Heep от 1970-те години.



Той е автор или съавтор на повечето от превърналите се в класически композиции, песни на групата, сред които: Look at Yourself, Lady in Black, Easy Livin', July Morning.



Всичко това превръща Хенсли в една от най-значимите фигури в историята на рок музиката.