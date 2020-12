Истински призраци забелязани на снимачната площадка на „Живите и мъртвите“

​Двама души търсят щастие във викторианска Англия в къща в провинциален Съмърсет, която се оказва обсебена от духове. Това накратко е историята в призрачния мини сериал The Living And The Dead, който елегантно съчетава драма в епоха с нотки на хорър.

В главната роля един малко неочакван секс-символ!

Рядко се случва актьор да се появи само в един епизод и зрителите да го запомнят, при това добре! Актьорът в главната роля в „Живите и мъртвите“ Колин Морган, е най-известен с превъплъщението си като Мерлин във фентъзи сериала на BBC.

Когато, обаче, се появява в хитовия сериал „Короната“, британската преса е залята от публикация за „секси журналиста“: Express му посвещават цяла статия, което никак не е обичайно за епизодична поява на екран; Vogue чак се впускат да анализират от къде идва притегателната му сила и стигат до извода, че е от съчетанието на северноирландски акцент и навитите ръкави, което навява на старомодния чар на Джеймс Стюарт (Anatomy of a Murder, Vertigo).

Добрата новина е, че зрителите на Epic Drama ще могат да правят собствен анализ и предположения от 13 декември, неделя, когато „Живите и мъртвите“ дебютира по ТВ канала в шест поредни нощи от 22:00 часа!

Снимки в истинска къща с призраци

Според историята на „Живите и мъртвите“: когато Нейтън Епълби, водещ психолог, наследява къща в красива, но изолирана долина в Съмърсет, той решава да създаде нов живот за себе си и съпругата си Шарлът. Идилията скоро е разрушена от странни и притеснителни събития, които изглежда се случват около все по-обезпокоения Нейтън.

Преследван ли е, защо и от кого? Отговорите ще разбият на пух и прах всичко, в което вярва, и ще застрашат всичко, което обича.

Тъй като щеше да е изкуствено, ако бяха снимали на декор, за да постигнат автентичност, създателите решават друго: настаняват актьорите и целия снимачен екип в истинско имение, обитавано от духове: Хортън Корт, построено през 16-ти век!

Шарлът Спенсър, която е в главната женска роля, споделя, че някои от хората са забелязали мистериозна жена край огнището в къщата, а други – малко момче на покрива. „Единственият проблем е, че това момче се е удавило в езерото до къщата през 30-те,“ допълва актьорът Колин Морган.

Екипът чува мистериозни стъпки на няколко пъти по време на снимките, но когато отиват да проверят – там няма никой. Забелязват и странни сенки, а по време на заснемането на сцена със сеанс, листове хартия се разпиляват из стаята, въпреки че няма течение. Най-смразяващото нещо, обаче, е звънът на стар домашен телефон, някъде из къщата, само че се оказва, че тази линия е прекъсната от години... А те го чуват два пъти в един и същи ден…

Ако ви харесва къщата от сериала и – най-вече – ако ви стиска, можете да наемете Хортън Хаус по всяко време – тя е реновирана и отворена за туристи.

Докато съберете смелост, минисериалът „Живите и мъртвите“ – от създателите на ‘Life on Mars’ и ‘Ashes to Ashes,’ ще ви разкрие на малкия екран как една двойка се справя със спомените, травмата и болката от призрачното минало на една истинска къща с духове.

Ексклузивно по Epic Drama в цяла Централна и източна Европа от 13 декември, неделя, в 22:00 часа българско време, в шест поредни нощи.