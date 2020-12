Историята на показ през декември по VIASAT HISTORY

Историята на показ – Война (рубрика)

През целия декември от понеделник, 7 декември

Разкриваме събитията, довели до най-важното съюзничество в съвременната история между Великобритания, Русия и САЩ и как колективните им усилия са довели до най-голямата победа.

Заедно с премиерата на "Втората световна война: Надпреварата на победителите", ще видите домашните видеоклипове, скрити на таваните в Германия, които разкриват истината за живота по времето на нацистите, и как тайните на нацистките военни усилия показват неефикасността на немската военна машина, но и хвърлят светлина върху гениални иновации, които са могли да причинят ужасяващ обрат на събитията, ако са били имплементирани.

Втората световна война: Надпреварата на победителите

Започва от понеделник, 7 декември, всяка делнична вечер в 21:35 ч.

Сезон: 1

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Година: 2020

Документалната поредица от шест части разкрива как и защо е било създадено съюзничеството между Великобритания, САЩ и Съветския съюз преди Втората световна война. Поредицата представя задълбочен анализ на надпреварата между съюзниците за крайна победа и следвоенно надмощие, приключила на Деня на победата на 8 май, 1945 г.

Съсредоточаваме се върху конкуренцията и споровете между военните лидери Уинстън Чърчил, Франклин Делано Рузвелт и Йосиф Сталин и хвърляме светлина върху задкулисните битки, водени между тримата мъже - война зад войната.

"Големите трима" се опитват да упражняват власт един над друг, да спечелят войната при техни условия и да наложат конкурентните си идеологии на каквото е останало от Европа.

Историята на показ – Загадки

(рубрика)

От понеделник, 14 декември

Мистерии, които продължават да издържат изпитанието на времето и остават неразгадани, сред които премиерата на "Загадката на копието на Лонгин". Дали легендарното копие гарантира способността за световно господство на всеки, който го притежава и дали извънземните са посетили Розуел? Откриваме нови истории на дъното на Атлантическия океан и сред останките от "Титаник" - от любов и героизъм до предателство и малодушие.

Загадката на копието на Лонгин

Понеделник, 14 декември, в 21:15 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Mystery of the Holy Lance

Година: 2018

Издирвано от Константин Велики, Наполеон и Хитлер, копието на Лонгин, известно и като "копието на съдбата", е една от най-завладяващите реликви в историята на религията. Твърди се, че това е оръжието, с което римският легионер Лонгин е пронизал Исус след разпъването му на кръста. От Йерусалим до Париж и Виена, документалният филм съчетава научни изследвания с исторически факти, за да изследва превратната съдба на този артефакт на две хиляди години.

Историята на показ - Древният свят (рубрика)

От понеделник, 21 декември

Отправяме се към древния свят и откриваме как миналото е повлияло на съвременността. Гледайте премиерите на "Тайните на Нил", третия и четвъртия епизод на "Мегаполис: Дневници на древния свят" и "Изгубените пирамиди на ацтеките".

Земетресение ли е накарало мирните скандинавски фермери да напуснат бреговете си и да започнат кампания, която ще промени света завинаги? Ще отговорим на този въпрос и ще хвърлим нова светлина върху историята на Помпей и некропола в Сахара.

Изгубените пирамиди на ацтеките

Започва за две вечери от понеделник, 21 декември, 20:30 ч.

Сезон: 1, Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Година: 2020

Ацтеките са управлявали една от най-могъщите цивилизации в Америка. Те са били безжалостни воини и гениални инженери, завладели огромни територии и построили високи пирамиди и амбициозни инженерни проекти само с човешки труд. Силната им империя е унищожена от испанските нашественици и техните градове и паметници са унищожени само след 200 години.

Днес много от тайните на ацтеките са погребани под Мексико Сити. Археолозите копаят по-дълбоко от всякога, за да открият кои са били ацтеките и как са изградили своята забележителна империя.

Да разгадаеш Сахара

Понеделник, 21 декември, в 21:45 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Година: 2020

С безбройните си мистерии и загадки, Древен Египет продължава да владее нашите сърца и въображение. Некрополът в Сахара, на около 30 км от Кайро, съдържа едно от най-забележителните съкровища - пирамидата на фараон Пепи II.

Пирамидата не е широко известна, тъй като е затворена за обществеността, но съдържа най-голямата колекция от текстове в сравнение с всички останали пирамиди.

За пръв път от 90 години, екипите от международната археологическа мисия в Сахара отварят и дешифрират невероятната гробница. Как египтяните са построили пирамидата, стените й са покрити с йероглифи, но каква история разказват те и как се разбива кода на текстове на повече от четири хиляди години?

Тайните на Нил

Започва от понеделник, 21 декември, всяка делнична вечер в 22:50 ч.

Сезон: 1, Брой епизоди: 4 x 60 мин.

Година: 2020

Нил дава живот на най-великата цивилизация в древността, но как се случва това? Зрелищната поредица възнамерява да даде доказателства за огромната роля на свещената река в развитието на Древния Египет, с помощта на най-новите технологии в археологията, някои от които се използват за пръв път в Египет.

Известни световни египтолози дешифрират откритията, които идват от бреговете и от дълбоките води на Нил, с помощта на сканираща оптика, подводни дронове и фотограметрия.

Получаваме и достъп до нови археологични разкопки. Как се е развивала реката през вековете, какви последствия са имали тези промени, какви находчиви системи от пристанища и канали са построили древните египтяни и защо има толкова много потънали архитектурни чудеса? Това са някои от въпросите, които ще получат отговор в поредицата.

Мегаполис: Дневници на древния свят

Нови епизоди сряда, 23 декември, в 21:30 ч.

Сезон: 1, Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Година: 2020

Тикал и Рим - легендарните градове са някои от най-известните археологически обекти в света и все пак още не са разкрили всичките си тайни.

Построени като храмове на знанието, тези необикновени градове са били биещото сърце на древния свят. Как са възникнали, какъв е бил животът в тях и как са се превърнали в центрове на знанието и иноваторството? От 5 в. пр.н.е. до Римската империя, завладяващата документална поредица възкресява най-великите древни градове в разцвета им.

Благодарение на зашеметяващи реконструкции с компютърна анимация и съвременни кадри на останките от тези обекти, както и на приноса на известни експерти, поредицата хвърля нова светлина върху архитектурните съкровища и изгубени цивилизации в основата на модерния свят.

Историята на показ - Крале и управници (рубрика)

От понеделник, 28 декември, в 21:30 ч.

Сближаваме се с някои от най-влиятелните личности в историята. Гледайте премиерата на "Версай: Предизвикателствата пред Краля Слънце" и проследете стъпките на Атила в търсене на отговор как той се превръща в човека, който почти успява да постави Рим на колене, разберете как кралица Виктория подготвя децата си да се справят с век, който поставя нечувани до онзи момент предизвикателства.

Версай: Предизвикателствата пред Краля Слънце

Започва за две вечери от понеделник, 28 декември, в 21:30 ч.

Сезон: 1, Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Година: 2019

Известен в цял свят, Версайският дворец и неговите градини привличат повече от 7.5 милиона посетители всяка година, но дали емблематичното творение е разкрило всичките си тайни? Истински катализатор за научни изследвания във Франция през 70-те г. на 17-ти в., Версай е бил най-голямата строителна площадка в Европа. Въпреки мобилизацията на цялата страна, невероятната работа на занаятчиите и ангажираността на всички учени по това време, един проблем остава нерешен – водата! Това е забележителна документална поредица за голямо научно изследване, свързано с реконструкции на Версайския дворец и разкрития, изобретения, експерименти, архивни изображения и нови перспективи.

Изследваме колосалната задача да бъде построен кралският дворец.