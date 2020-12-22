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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 22.12.20 г.


Работни места за лица с висше образование:

1 Социален работник
 
Работни места за лица със средно и основно образование:

1 Подготвител, горница на обувки

1 Шивач

1 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Гладач

2 Машинен оператор

1 Монтажник, изделия от метал

1 Механик, промишлено оборудване

1 Крояч, текстил

1 Електротехник, промишлено предприятие

1  Машинен оператор, леене на пластмасови изделия

1 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1 Електромонтьор

2 Машинен оператор, шиене

2 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия

2 Екструдерист

1 Охранител
 

Източник: Asenovgrad.NET

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