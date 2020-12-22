Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Възможно е влошаване на взаимоотношенията ви с колеги или делови партньори. За да го избегнете е добре да гледате по-мащабно на работата си и да не се взирате в дребните несъвършенства на другите. Въздържайте се от забележки и критики. Те няма да ви направят доволни, напротив.