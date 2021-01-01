График за почистване на дъждоприемните шахти в община Асеновград за януари 2021 г.

Отношенията ви с приятел или роднина( или и двете), днес може да бъдат поставени на сериозно изпитание. Въздържайте се от необмислени и импулсивни изказвания и бъдете внимателни при обсъждането на конфликтни въпроси. Всичко може да мине тихо и безпроблемно, но за целта ще трябва да положите известни усилия. Имате достатъчно време да се справите с важен за вас ангажимент и тревогите ви са неуместни.