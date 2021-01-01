График за почистване на дъждоприемните шахти в община Асеновград за януари 2021 г.

04.01.21 г. - 08.01.21 г. – улиците "Цар Иван Асен II", "Христо Ботев", "Комитска", "Сливница", "Гонда вода", "Поп Ангел Чолаков", "Отон Иванов", "Георги Ангелов", "Ангел войвода", "Раковска", "Пенчо Славейков", "Свети Димитър", "Козлодуй", "Радецки", "Отец Паисий", "Витоша", "Братя Бакуриани", площад "Житен пазар" и квартал "Изток"
11.01.21 г. - 15.01.21 г. – улиците "Оборище", "Александър Батенберг", "Бузлуджа", "Тодор Каблешков", "Капитан Андреев", "Конушка", "Васил Априлов", "Родолюбие", "Дружба", "Сини връх", "Росица", "Атанас Мишев", "Мир", "Мануш войвода", "Миньор", "Стою Шишков", "Александър Стамболийски", "Плиска", "Пере Тошев", "Спортист", "Захари Стоянов" и квартал "Баделема"
18.01.21 г. - 22.01.21 г. – улиците "Поп Матей", "Асен Карастоянов", "Любен Каравелов", "Капитан Райчо", "Първомайска", "Александър II", "Средна гора", "Хан Аспарух", "Опълченска", "Стефан Караджа", "Панарет", "Княз Борис I", "Полковник Дрангов", "Борис Сарафов" и "Градешница".
25.01.21 г. - 29.01.21 г. – улиците "Хан Крум", "Садовска", "Генерал Колев", "Тутракан", "Марин Дринов", "Васил Петлешков", "Елин Пелин", "Чая", "Черно море", "Тунджа", "Христо Смирненски", "Крали Марко", "Бачо Киро", "Бялата воденица", "Речна", "Никола Вапцаров", "Изложение", "3-ти март", "Крайбрежна", "Ради Овчаров", "Училищна" и площад "Академик Николай Хайтов".