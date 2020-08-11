Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград към 11.08.20 г.
Работни места за лица с висше образование :
1 Мениджър, екип
1 Аниматор
1 Учител по философия
2 Учител, практическо обучение-шев
1 Учител по английски език
1 Лектор по музика - 108 часа
1 Лектор по география - 216 часа
1 Лектор по ГО - 36 часа
1 Лектор по философия - 288 ч.
5 Медицинска сестра
1 Счетоводител, оперативен
Работни места за лица със средно и основно образование :
1 Шофьор, автобус
3 Конфекционер, обувки
3 Сервитьор
1 Готвач
16 Шивач
1 Монтажник, дограма
3 Подготвител, горница на обувки
1 Общ работник
4 Кредитен администратор
4 Продавач-консултант
1 Домакин
3 Обслужващ, бензиностанция
7 Обслужващ работник, промишлено произвдоство
2 Продавач, разносна търговия
2 Контрольор, качество
1 Болногледач
2 Технически изпълнител
2 Търговски представител
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
5 Гладач
4 Машинен оператор, преработване на мляко