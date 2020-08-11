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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград към 11.08.20 г.

Работни места за лица с висше образование : 

1 Мениджър, екип

1 Аниматор

1 Учител по философия

2 Учител, практическо обучение-шев

1 Учител по английски език

1 Лектор по музика - 108 часа

1 Лектор по география - 216 часа

1 Лектор по ГО - 36 часа

1 Лектор по философия - 288 ч. 

5 Медицинска сестра

1 Счетоводител, оперативен

Работни места за лица със средно и основно образование :

1 Шофьор, автобус

3 Конфекционер, обувки

3 Сервитьор

1 Готвач

16 Шивач

1 Монтажник, дограма

3 Подготвител, горница на обувки

1 Общ работник

4 Кредитен администратор

4 Продавач-консултант

1 Домакин

3 Обслужващ, бензиностанция

7 Обслужващ работник, промишлено произвдоство

2 Продавач, разносна търговия

2 Контрольор, качество

1 Болногледач

2 Технически изпълнител

2 Търговски представител

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

5 Гладач

4 Машинен оператор, преработване на мляко

Източник: Asenovgrad.NET

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