Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Двама педали отишли в хотелска стая. Изплющяли ли се яко, и едининият казва "Аз отивам до тоалетната" другият го поглежда и казва "и да не правиш нищо без мене ееееииииЙй" Влиза онзи, 5мн. 10мн , половин час. Накрая другият се изнервил и отива да провери . Отваря вратата влиза вътре и вижда целите стени опръскани със сперма ’"Абе аз нали ти казах ништо да не правиш без мен а? " адругият отговаря " Аааа не бе , не бе , просто пръднах"