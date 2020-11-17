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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 17.11.20 г. 

Работни места за лица с висше образование :

Няма 

Работни места за лица със средно и основно образование: 

4 Монтажник, изделия от метал

4 Подготвител, горница на обувки

2 Сервитьори

4  Готвач

36  Шивач

2 Екструдерист

1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия

1 Склададжия

15 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Продавач, разносна търговия

1 Контрольор, качество

10 Гладач

1 Чистач/хигиенист

3 Машинен оператор, металообработващи машини

15 Товарач

3 Производител, ръчно на хляб

2 Машинен оператор

1 Опаковач

1 Механик, промишлено оборудване

1 Работник, строителство

1 Крояч, текстил

1 Майстор, производство на хлебни изделия

1 Електротехник, промишлено предприятие

1 Технически ръководител, строителство

1 Машинен оператор производство на брикети и пелети

100 Монтажник, електронни елементи

2 Машинен оператор, спойване на  пластмасови изделия


Работни места по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ:

1 Носач-товарач, стоки

 

Източник: Asenovgrad.NET

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