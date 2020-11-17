Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 17.11.20 г.
Работни места за лица с висше образование :
Няма
Работни места за лица със средно и основно образование:
4 Монтажник, изделия от метал
4 Подготвител, горница на обувки
2 Сервитьори
4 Готвач
36 Шивач
2 Екструдерист
1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
1 Склададжия
15 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Продавач, разносна търговия
1 Контрольор, качество
10 Гладач
1 Чистач/хигиенист
3 Машинен оператор, металообработващи машини
15 Товарач
3 Производител, ръчно на хляб
2 Машинен оператор
1 Опаковач
1 Механик, промишлено оборудване
1 Работник, строителство
1 Крояч, текстил
1 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Технически ръководител, строителство
1 Машинен оператор производство на брикети и пелети
100 Монтажник, електронни елементи
2 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
Работни места по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ:
1 Носач-товарач, стоки