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Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 02.03.2021 г. 

Работни места за лица с висше образование:

1 Управител, социални услуги в общността

1 Специалист, маркетинг и реклама
 
Работни места за лица със средно и основно образование:

1 Водач, електрокар

1 Електротехник, промишлено предприятие

3 Машинен оператор, шиене

2 Машинни оператори, рязане на пластмаса

1 Механик, промишлено оборудване

4 Машинни оператори, обработка на метал

4 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия

8 Машинни оператори, леене на пластмасови изделия

1 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Настройчик, щприцмашини и сродни на тях

1 Обслужващ, магазин

2 Общ работник, с ЕР на ТЕЛК

1 Продавач-консултант

1 Чистач, с ЕР на ТЕЛК

3 Шивач

1 Общ работник

1 Сондьор

1 Образователен медиатор
 
Работни места по проект „Заетост за теб”:

1 Оператор, рязане на картон

3 Шивач

1 Продавач-консултант

1 Търговски представител
 

Източник: Asenovgrad.NET

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