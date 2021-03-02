Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Най-добре ще е днес да бъдете у дома, в противен случай ви очакват изненади. За някои от вас денят ще бъде свързан и с доста работа. Не я отлагайте. Отхвърлете колкото се може повече от нея. Интелектуалните занимания ще се окажат ползотворни за вас днес.