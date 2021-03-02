Актуални работни места в Бюро по труда - Асеновград

Актуални работни места към 02.03.2021 г.
Работни места за лица с висше образование:
1 Управител, социални услуги в общността
1 Специалист, маркетинг и реклама
Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Водач, електрокар
1 Електротехник, промишлено предприятие
3 Машинен оператор, шиене
2 Машинни оператори, рязане на пластмаса
1 Механик, промишлено оборудване
4 Машинни оператори, обработка на метал
4 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия
8 Машинни оператори, леене на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, металообработващи машини
1 Настройчик, щприцмашини и сродни на тях
1 Обслужващ, магазин
2 Общ работник, с ЕР на ТЕЛК
1 Продавач-консултант
1 Чистач, с ЕР на ТЕЛК
3 Шивач
1 Общ работник
1 Сондьор
1 Образователен медиатор
Работни места по проект „Заетост за теб”:
1 Оператор, рязане на картон
3 Шивач
1 Продавач-консултант
1 Търговски представител